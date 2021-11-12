Со времени введения формулы "Роттердам плюс" ценообразование на все энергоресурсы в стране перешло на эту формулу – Центр Разумкова

В качестве примеров эксперт Центра Разумкова привел формирование цен на газ и дизельное топливо для "Укрзалізниці" и бензин на АЗС Фото: depositphotos.com

"Со времени введения формулы "Роттердам плюс", ценообразование так или иначе на все энергоресурсы в стране перешло на формулы "хаб плюс", – отметил он.

В качестве примеров он привел формирование цен на газ и дизельное топливо для "Укрзалізниці" и бензин на АЗС.

"В 2020 году действующий президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Денис Шмигаль подписали меморандум с МВФ, в котором обязались ввести формулу газа "Амстердам плюс". Она идентична "Дюссельдорфу плюс" за исключением того, что в расчет брался хаб TTF в Нидерландах", – рассказал Омельченко.

По его словам, сегодня все компании – как частные, так и государственные – покупают уголь по формуле "Роттердам плюс".

"Украина ожидает 600 тыс. т импортного угля. И весь этот объем куплен по формуле "Роттердам плюс". Нравится это кому-то – но по этой формуле контракты подписали как частные компании, так и государственная "Центрэнерго". Формула подразумевает прозрачный рыночный механизм – цена на бирже в Европе плюс доставка в порт назначения. Иначе никто в мире не торгует ни углем, ни другими энергоресурсами", – заявил эксперт.