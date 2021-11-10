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Инициатор дела "Роттердам плюс" признал решение ВАКС про обоснованность его закрытия

Виктор Чумак: Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом
Виктор Чумак: Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом
Фото: glavcom.ua

Бывший народный депутат Украины Виктор Чумак, по заявлению которого в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по формуле "Роттердам плюс", больше не планирует оспаривать решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о его закрытии. Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) и подтвердил в комментарии в Facebook сам Чумак.

"Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по "Роттердам плюс", – сказано в заявлении ЦПК.

В организации добавили, что Чумак согласился с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела, и выразили разочарование по поводу такого решения политика.

Чумак объяснил в комментарии к посту главы ЦПК Виктора Шабунина, что не хочет участвовать в делах олигархов. 

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", – написал бывший нардеп.

Скриншот: Vitaliy Shabunin / Facebook
Скриншот: Vitaliy Shabunin / Facebook

"Главком" отмечает, что Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам плюс", что подтверждено решением суда первой инстанции.

"Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода [бизнесмена Игоря] Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество", – пишет портал.

Контекст:

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября "Главком"Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но каждый раз его открывали снова.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Теги: Виктор Чумак, олигархи, Роттердам плюс, Центр противодействия коррупции, ВАКС
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