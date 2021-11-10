Инициатор дела "Роттердам плюс" признал решение ВАКС про обоснованность его закрытия

Виктор Чумак: Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом Фото: glavcom.ua

"Виктор Чумак отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по "Роттердам плюс", – сказано в заявлении ЦПК.

В организации добавили, что Чумак согласился с решением судьи ВАКС и прокурора САП о законности закрытия этого дела, и выразили разочарование по поводу такого решения политика.

Чумак объяснил в комментарии к посту главы ЦПК Виктора Шабунина, что не хочет участвовать в делах олигархов.

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", – написал бывший нардеп.

Скриншот: Vitaliy Shabunin / Facebook

"Главком" отмечает, что Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам плюс", что подтверждено решением суда первой инстанции.

"Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода [бизнесмена Игоря] Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество", – пишет портал.