Сторонники Коломойского в пятый раз пытаются восстановить следствие по "Роттердам плюс" – адвокат

"Для понимания: следствие велось НАБУ 4,5 года – за это время были потрачены миллионы бюджетных средств на обеспечение деятельности детективов НАБУ и всевозможные выводы, справки, рецензии и экспертизы, которые не нашли ни нарушений, ни ущерба. Сроки расследования уголовного дела уже давно закончились. Год назад прокурор впервые закрыл это дело, понимая, что в суд идти не с чем. И тогда самые "пострадавшие" – те, кому пришлось платить рыночную цену за электроэнергию и недополучать сверхприбыли, – "ферросплавы" Коломойского подали в суд с требованием возобновить следствие", – пояснила адвокат.
По ее словам, "мытарства" в судах и САП для того, чтобы затянуть процессы, длились больше года – жалобы и иски отклоняли, объединяли, появлялись новые, а последнему решению судьи, которое оставило без изменений решение прокурора о закрытии дела, предшествовало 16 заседаний.
"Мы не сомневались, что свита Коломойского подаст апелляцию на решение судьи – они двигаются по уже привычной стратегии максимально затянуть все процессы, чтобы, возможно, дождаться более лояльного судьи или более лояльной власти. Все это время расходуются деньги налогоплательщиков на эти процессы. Миллионы гривен в воюющей стране. Идем на новый круг", – подытожила Одинец.
Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября "Главком". Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но его каждый раз открывали снова.
Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.