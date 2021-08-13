Представители ферросплавных заводов, которые связывают с Коломойским, не явились на заседание суда по их жалобе на закрытие дела "Роттердам плюс"

Трансляция заседания велась в YouTube.

ВАКС рассматривает жалобу заводов на закрытие дела "Роттердам плюс", которую подали Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов.

В заседании присутствовал лишь один из представителей заводов. Адвокаты, которые не явились, попросили перенесли заседание. Представитель ЦПК не информировал суд о том, что не будет участвовать в заседании, его причины неявки неизвестны.

"Очень показательная ситуация у нас складывается. Мы эту жалобу слушаем с середины июня. На сегодняшний день почти два месяца мы рассматриваем жалобу. И за этих двух месяца мы можем увидеть, сколько у нас прошло заседаний и сколько заседаний срывалось, и по чьей вине. [...] Около двух месяцев мы рассматриваем, а мы еще даже не перешли к исследованию доказательств по этому делу", – сказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив на заседании.

Суд признал, что адвокаты не явились в суд по неуважительным причинам.

Заседание перенесли на 17 августа, как пишет "РБК-Украина", из-за неявки заседание истцов суд перенес заседание уже шестой раз.