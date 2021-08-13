Представители ферросплавных заводов, которые связывают с Коломойским, не явились на заседание суда по их жалобе на закрытие дела "Роттердам плюс"

Трансляция заседания велась в YouTube.
ВАКС рассматривает жалобу заводов на закрытие дела "Роттердам плюс", которую подали Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов.
В заседании присутствовал лишь один из представителей заводов. Адвокаты, которые не явились, попросили перенесли заседание. Представитель ЦПК не информировал суд о том, что не будет участвовать в заседании, его причины неявки неизвестны.
"Очень показательная ситуация у нас складывается. Мы эту жалобу слушаем с середины июня. На сегодняшний день почти два месяца мы рассматриваем жалобу. И за этих двух месяца мы можем увидеть, сколько у нас прошло заседаний и сколько заседаний срывалось, и по чьей вине. [...] Около двух месяцев мы рассматриваем, а мы еще даже не перешли к исследованию доказательств по этому делу", – сказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив на заседании.
Суд признал, что адвокаты не явились в суд по неуважительным причинам.
Заседание перенесли на 17 августа, как пишет "РБК-Украина", из-за неявки заседание истцов суд перенес заседание уже шестой раз.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Демкив 20 мая после изучения "свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов", сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро заявляли, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.
Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды.
САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.
НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.
21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.
27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.
17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.
О том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам плюс", сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.
И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам плюс", заявили в НАБУ 16 апреля.