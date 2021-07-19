Адвокат заявила, что ферросплавные заводы Коломойского манипулируют в суде по делу "Роттердам плюс"

Ирина Одинец: Они пытаются подыскать судью, который вынесет удобное для них решение Фото: glavcom.ua

"В суд было подано четыре заявления об обжаловании данного решения прокурора – Запорожский ферросплавный завод, вместе с [экс-нардепом Виктором] Чумаком, с Никопольским заводом ферросплавов, с НАБУ и так далее. Они пытаются подыскать судью, который вынесет удобное для них решение. Прибегая к таким способам, как подача заявления об отводе [судей], заявления об оставлении жалобы без рассмотрения и так далее", – отметила она.

Агентство отмечает, что на заседании Высшего антикоррупционного суда 19 июля адвокаты Никопольского завода ферросплавов подали ходатайство об отказе от собственного иска, а на прошлой неделе безрезультатно пытались заявить судье отвод.

Одинец считает, что такие действия ферросплавных заводов вместе с НАБУ могут быть "проявлением отчаяния", так как оснований для обжалования решения прокурора о закрытии дела "Роттердам плюс" нет оснований, так как в нем нет состава преступления.

Высший антикоррупционный суд Украины при рассмотрении иска против закрытия дела "Роттердам плюс" 16 июля отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов привлечь детективов Национального антикоррупционного бюро на их сторону.