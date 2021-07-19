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Адвокат заявила, что ферросплавные заводы Коломойского манипулируют в суде по делу "Роттердам плюс"

Ирина Одинец: Они пытаются подыскать судью, который вынесет удобное для них решение
Ирина Одинец: Они пытаются подыскать судью, который вынесет удобное для них решение
Фото: glavcom.ua

Представители ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины манипулируют судебным процессом, чтобы их иск против закрытия дела "Роттердам плюс" рассматривал "удобный" для них судья, заявила во время судебного заседания в понедельник, 19 июля, адвокат стороны защиты Ирина Одинец. Об этом пишет агентство "РБК-Украина".

"В суд было подано четыре заявления об обжаловании данного решения прокурора – Запорожский ферросплавный завод, вместе с [экс-нардепом Виктором] Чумаком, с Никопольским заводом ферросплавов, с НАБУ и так далее. Они пытаются подыскать судью, который вынесет удобное для них решение. Прибегая к таким способам, как подача заявления об отводе [судей], заявления об оставлении жалобы без рассмотрения и так далее", – отметила она.

Агентство отмечает, что на заседании Высшего антикоррупционного суда 19 июля адвокаты Никопольского завода ферросплавов подали ходатайство об отказе от собственного иска, а на прошлой неделе безрезультатно пытались заявить судье отвод.

Одинец считает, что такие действия ферросплавных заводов вместе с НАБУ могут быть "проявлением отчаяния", так как оснований для обжалования решения прокурора о закрытии дела "Роттердам плюс" нет оснований, так как в нем нет состава преступления.

Высший антикоррупционный суд Украины при рассмотрении иска против закрытия дела "Роттердам плюс" 16 июля отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов привлечь детективов Национального антикоррупционного бюро на их сторону.

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения "свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов", сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро заявляли, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды.

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

О том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам плюс", сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам плюс", заявили в НАБУ 16 апреля.

Теги: Антимонопольный комитет, антикоррупционное бюро, расследование, ферросплавы, антикоррупционная прокуратура, Роттердам плюс, Ирина Одинец, судья, Высший антикоррупционный суд Украины, иск, суд, заседание, ВАКС, прокурор
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