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ВАКС уже дважды дал оценку действиям прокурора САП по делу "Роттердам плюс" – Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя очередное возобновление дела "Роттердам плюс" напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

Ирина Венедиктова: За вами правда? Почему же вы эту правду не сообщили судьям ВАКС?
Ирина Венедиктова: За вами правда? Почему же вы эту правду не сообщили судьям ВАКС?
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины дважды оценивал работу процессуального руководителя по делу "Роттердам плюс" Виталия Пономаренко, написала 29 января в своем Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Действиям прокурора САП Пономаренко суд дал оценку дважды. И не Печерский районный или Окружной административный, о решении которых так часто любят спорить, а ВАКС, тот самый ВАКС, решения которого не принято критически оценивать, хотя это понятие и не вписывается в рамки правовой дискуссии", – отметила Венедиктова.

Она  отметила, что не должна и не будет работать судьей апелляционной палаты ВАКС в вопросе отвода прокурора в том или ином деле уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел.

"Я не позволю превратить Офис генерального прокурора в источник всех бед. Не будет этого. За вами правда? Почему же вы эту правду не сообщили судьям ВАКС? Не сомневаюсь, гораздо проще просить о помощи на страницах информационных изданий, чем в суде, где участники процесса воспринимают исключительно уголовно-процессуальные аргументы, а не эмоции", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что основная проблема в деле "Роттердам плюс" в том, что НАБУ не смогло завершить расследование в установленный законом процессуальный срок.

"Дело, успевшее стать скандальный, известное как "Роттердам плюс", было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 24.03.2017 года, а сегодня за окном – 2021-й. Я призываю всех без исключения участников процесса пояснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось ноль или один, или два, или сколько дней? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования", – написала генпрокурор.

Она сообщила, что несмотря на "массу правовых противоречий" в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, приняла решение о проведении "основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко".

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4014170191929219

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

27 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела с 25 января сообщило НАБУ.

Теги: НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, Высший антикоррупционный суд Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ВАКС
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