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И.о. главы САП Грищук незаконно возобновил дело "Роттердам плюс" и должен понести уголовную ответственность – адвокат

Адвокаты обращаются в международные инстанции для защиты интересов клиентов и возмещения причиненных убытков из-за действий первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, заявила адвокат по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль.

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Наталья Дригваль: Грищуку было точно известно, что у него нет полномочий отменять решения законного прокурора
Наталья Дригваль: Грищуку было точно известно, что у него нет полномочий отменять решения законного прокурора
Скриншот: 112.ua

Сторона защиты по делу "Роттердам плюс" инициировала открытие уголовного производства против первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука за грубое нарушение норм уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль в своей колонке для издания "Обозреватель".

"Защита настаивает на привлечении Максима Грищука к уголовной ответственности за грубое и целенаправленное нарушение закона Украины. В правоохранительные органы передана вся необходимая информация для скорейшего отстранения Грищука от выполнения должностных обязанностей, его задержания, ареста имущества и открытого судебного процесса против него", – отметила она.

Параллельно, по словам Дригваль, готовится обращение в Европейский суд по правам человека из-за незаконного преследования бывших подозреваемых по делу "Роттердам плюс".

"25 января Грищук, осознавая преступность своих действий, выходя за пределы полномочий, с грубым нарушением закона отменил постановление законного прокурора САП, который осуществляет процессуальное руководство по делу "Роттердам плюс". При этом Грищуку было точно известно, что у него нет полномочий отменять решения законного прокурора", – пояснила адвокат.

Дригваль подчеркнула, что сторона защиты сделает все, чтобы прокурор Грищук понес ответственность за злоупотребление служебным положением.

"Своими действиями Грищук нанес ущерб группе предприятий, грубо нарушил законные права и интересы лиц, которые уже более полутора лет находились в статусе подозреваемых. Мы обращаемся в международные инстанции для защиты интересов клиентов и возмещения причиненных убытков", – подытожила юрист.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

27 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела с 25 января сообщило НАБУ.

Теги: убытки, ущерб, САП, Роттердам плюс, суд, Наталья Дригваль
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