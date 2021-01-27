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Действия и.о. руководителя САП Грищука в повторном возобновлении дела "Роттердам плюс" незаконны – адвокат

Ни у кого из профессионалов не осталось сомнений, что в деле "Роттердам плюс" не было и нет состава преступления и очередные попытки снова возобновить его – это лишь повод затянуть политизированный процесс, заявила адвокат по делу Наталья Дригваль.

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Наталья Дригваль: Закрытие дела и действия прокурора, принявшего его, также дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд
Наталья Дригваль: Закрытие дела и действия прокурора, принявшего его, также дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд
Фото: rbc.ua

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук возобновил дело "Роттердам плюс", которое до этого было уже два раза закрыто, и такое решение противоречит закону, заявила "РБК-Украина" адвокат по делу Наталья Дригваль. 

Она считает, что позиция САП говорит о намерении затягивать процесс.

"Согласно нормам УПК, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем САП. Как мы понимаем, в этом списке не числятся ни и.о. руководителя САП, ни первый заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук. Особое возмущение у нас вызывает, что господин Грищук, будучи и.о. главы САП, ранее четко указывал в своей официальной переписке на отсутствие у него таких полномочий, – рассказала юрист. – Закрытие дела и действия прокурора, принявшего его, также дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд. Ни у кого из профессионалов не осталось сомнений, что в деле не было и нет состава преступления. Однако очередные попытки снова возобновить его – это лишь повод затянуть этот лишенный смысла политизированный процесс".

Дригваль напомнила, что дело "Роттердам плюс" длится уже почти пять лет, но ни одна государственная или международная экспертиза не установила наличие убытков или вреда от этой формулы.

"Несмотря на объективные факты: отсутствие вреда, потерпевших, состава преступления, – следствие продолжает незаконно преследовать лиц, которые уже более 1,5 года находятся в статусе "подозреваемых". Это беспрецедентный случай нарушения законодательства Украины. Вопиющее нарушение прав человека и продолжение абсурда, связанного с делом "Роттердам плюс". В случае продолжения нарушения конституционных прав граждан Украины со стороны силовых органов мы рассмотрим возможность подачи иска в ЕСПЧ", – заявила она.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

27 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела с 25 января сообщило в Facebook НАБУ.

Теги: САП, Роттердам плюс, Наталья Дригваль
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