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Суд подтвердил законность действий прокурора САП, закрывшего дело "Роттердам плюс"

Решение судьи вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

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Следственная судья постановила отказать в удовлетворении жалобы адвоката АО "Никопольский завод ферросплавов" об отводе прокурора САП
Следственная судья постановила отказать в удовлетворении жалобы адвоката АО "Никопольский завод ферросплавов" об отводе прокурора САП
Фото: tsn.ua

Высший антикоррупционный суд признал законными о обоснованными действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, принявшего решение о повторном закрытии дела "Роттердам плюс". Соответствующее решение 25 января вынесла следственная судья Вера Михайленко. Трансляцию суд вел в своем YouTube.

"Следственная судья постановила: в удовлетворении жалобы адвоката АО "Никопольский завод ферросплавов" об отводе прокурора САП в уголовном производстве отказать", – сообщила судья.

Решение судьи вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Действия прокурора САП оспаривал "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) бизнесмена Игоря Коломойского. Этот завод, по данным Национального антикоррупционного бюро, является единственным "потерпевшим" в деле "Роттердам плюс".

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

Теги: Антимонопольный комитет, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
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