Дело "Роттердам плюс" повторно закрыто

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело "Роттердам плюс", которое расследовалось с 2017 года, во второй раз.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета цены на уголь при прогнозировании стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов Фото: depositphotos.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело "Роттердам плюс". Об это сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в официальном Telegram-канале.

"Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам плюс", – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве заявили, что оспорят это решение.

"После четырех лет расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, Антимонопольный комитет Украины, суды разных инстанций, десятки украинских и зарубежных экспертов не нашли в принципе определения цены энергетического угля, утвержденном НКРЭКУ, признаков правонарушения", – прокомментировала адвокат по делу Наталья Дригваль, сообщила пресс-служба стороны защиты.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

По иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского суд обязал продолжить расследование.