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Антимонопольный комитет предоставил очередное доказательство правовой и экономической обоснованности "Роттердам плюс" – экономист

Тщательная экспертиза АМКУ не подтвердила гипотезу НАБУ о том, что действия НКРЭКУ привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, заявил экономист Борис Кушнирук.

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Борис Кушнирук: К решениям САП и ВАКС об отсутствии состава преступления в т.н. деле "Роттердам плюс" добавлена профессиональная экспертиза
Борис Кушнирук: К решениям САП и ВАКС об отсутствии состава преступления в т.н. деле "Роттердам плюс" добавлена профессиональная экспертиза
Фото: Борис Кушнірук / Twitter

Решение Антимонопольного комитета Украины закрыть дело "Роттердам плюс" стало очередным доказательством правовой и экономической обоснованности этой формулы. Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в своем блоге на LIGA.net

"Тщательная экспертиза АМКУ не подтвердила гипотезу НАБУ о том, что действия НКРЭКУ привели к предоставлению отдельным субъектам хозяйствования или их группам льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов", – пишет Кушнирук.

Он отметил, что у АМКУ есть полный набор инструментов качественной экспертизы, квалифицированных специалистов и опыт в выяснении вопросов о соответствии закону и влиянии на конкуренцию тех или иных нормативных актов.

"Таким образом, к решениям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отсутствии состава преступления в т.н. деле "Роттердам плюс" добавлена профессиональная экспертиза, которая подтверждает правильность решений САП и ВАКС", – написал Кушнирук.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное "Центрэнерго", продавали электроэнергию дороже, отмечала "Экономическая правда". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, экспертиза, НКРЭКУ, ущерб, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Роттердам плюс, Борис Кушнирук, ВАКС
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