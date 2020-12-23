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Адвокат Одинец: Интерпол встал на сторону Вовка в закрытом деле "Роттердам плюс"

Решение Интерпола заблокировать запрос на объявление бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск, по словам адвоката Ирины Одинец, было вполне ожидаемым после решений целого ряда государственных органов, признавших отсутствие состава преступления.

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Ирина Одинец: "Вишенка на торте" Интерполом был заблокирован запрос на оглашение экс-главы НКРЭКУ в международный розыск
Ирина Одинец: "Вишенка на торте" – Интерполом был заблокирован запрос на оглашение экс-главы НКРЭКУ в международный розыск
Фото: glavcom.ua

Интерпол заблокировал запрос на объявление бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в розыск по уже закрытому прокуратурой делу "Роттердам плюс". Об этом сообщила в Facebook его адвокат Ирина Одинец.

"Антимонопольный комитет Украины, на днях и вовсе закрыл свое расследование о возможных нарушениях регулятора НКРЭКУ. И "вишенка на торте" – Интерполом был заблокирован запрос на оглашение экс-главы НКРЭКУ в международный розыск", – сообщила адвокат.

Такое решение международной организации Интерпола, по словам адвоката, было вполне ожидаемым, после решений целого ряда государственных органов, признавших отсутствие состава преступления.

"27 августа 2020 года прокурор САП спустя три с половиной года расследования закрыл дело в связи с тем, что в ходе досудебного расследования не получено надлежащих доказательств, подтверждающих прямой вред или ущерб. А полученная финальная комплексная экспертиза СБУ, на которую так рассчитывало НАБУ, вовсе не подтвердила наличие убытков от действия формулы "Роттердам плюс". Вскоре решение прокурора подтвердил и Офис генерального прокурора", – сообщила Одинец.

https://www.facebook.com/iryna.odynets.5/posts/3353112681483270

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное "Центрэнерго", продавали электроэнергию дороже, отмечала "Экономическая правда". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.

Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

Теги: Интерпол, экспертиза, Роттердам плюс, Ирина Одинец
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