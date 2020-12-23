Антимонопольный комитет развенчал все обвинения НАБУ по делу "Роттердам плюс" – нардеп

Выводы Антимонопольного комитета по делу "Роттердам плюс" окончательно подтверждают, что ни один из участников энергорынка не получал от формулы преференций или льгот, а сама формула в целом была прозрачной и экономически обоснованной, заявил в комментарии изданию "Минпром" внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов.
"Претензии к действиям НКРЭКУ в части предоставления льгот и преимуществ отдельным предприятиям весьма абстрактны и не имеют достаточных оснований для судебного разбирательства", – уверен он.
Экспертные заключения, которые были приобщены к делу АМКУ, также не содержат доказательств убытков, причиненных от действия формулы, добавил он и отметил, что закрытие дела "Роттердам плюс" – это "исключительно хорошая новость" для всех энергогенерирующих компаний страны.
"Конкурентный рынок электроэнергии должен развиваться и стать свободным от бюрократических вмешательств. Это гарантирует выгоду всем участникам, включая государство", – подчеркнул нардеп.
Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное "Центрэнерго", продавали электроэнергию дороже, отмечала "Экономическая правда". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.
28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.
Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления.
Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.