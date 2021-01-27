САП возобновила расследование по делу "Роттердам плюс"

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о недопустимости процессуального поведения старшего группы прокуроров в деле "Роттердам плюс" и попросило генпрокурора Украины Ирину Венедиктову поменять его.

В НАБУ подчеркнули, что изменить руководителя группы прокуроров может только руководство Офиса генпрокурора Фото: НАБУ / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура возобновила расследование по делу "Роттердам плюс". Об этом 27 января сообщило в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

В бюро отметили, что расследование 25 января возобновил и.о. руководителя САП Максим Грищук.

В НАБУ раскритиковали работу старшего группы прокуроров по этому делу Виталия Пономаренко и обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием заменить его. В заявлении сказано, что это позволит обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины.

Бюро назвало недопустимым избранный способ процессуального поведения Пономаренко.

В НАБУ подчеркнули, что изменить руководителя группы прокуроров может только руководство Офиса генпрокурора, "которое избегает вынесения решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведения дальнейшего беспристрастного расследования".

21 января прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл расследование дела "Роттердам плюс". В НАБУ тогда заявили, что оспорят это решение. До этого он закрывал производство 27 августа 2020 года.

Бюро неоднократно называло прокурора Пономаренко предвзятым и требовало его замены. По мнению детективов, по делу "Роттердам плюс" собраны убедительные доказательства противоправных действий должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и представителей группы компаний, которая является бенефициаром неправомерной выгоды.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, продавали электроэнергию дороже, отмечала "Экономическая правда". Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Как объяснило "Слово и дело", в тариф на электроэнергию закладывалась стоимость доставки угля из порта в городе Роттердам (Нидерланды) до ТЭС, при этом не учитывалось, откуда привозили уголь. Таким образом, отметили журналисты, покупая уголь на территории Украины (в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей), а не за рубежом, можно было получать сверхприбыль. Этим, по мнению НАБУ и САП, воспользовалась группа ДТЭК.

НАБУ начало расследование по этому делу в 2017 году. В нем фигурирует шесть человек: четверо бывших членов НКРЭКУ и двое топ-менеджеров ДТЭК.

В январе 2021 года Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил, что детективы НАБУ действовали законно и в пределах полномочий при расчете и установлении размера убытков из-за введения формулы "Роттердам плюс". В бюро считают, что за первый период действия формулы в 2016–2017 годах потребителям электроэнергии были нанесены убытки в размере 18 млрд грн. Убытки за весь период действия формулы, по данным НАБУ, составляют 39 млрд грн.

В ДТЭК отвергают обвинения НАБУ и утверждают, что сотрудники компании подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства.