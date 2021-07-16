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ВАКС отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов привлечь на их сторону детективов НАБУ в деле по "Роттердам плюс" – СМИ

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В ВАКС рассматривают иск против закрытия дела "Роттердам плюс"
В ВАКС рассматривают иск против закрытия дела "Роттердам плюс"
Фото: espreso.tv

Высший антикоррупционный суд Украины при рассмотрении иска против закрытия дела "Роттердам плюс" отклонил просьбу адвокатов Никопольского завода ферросплавов привлечь детективов Национального антикоррупционного бюро на их сторону, пишет "Сегодня".

Такое решение ВАКС вынес на заседании 16 июля, сообщает корреспондент издания из зала суда.

Также в рамках рассмотрения дела об отмене решения САП о закрытии дела "Роттердам плюс", адвокаты завода подали ходатайство об отводе судьи ВАКС Екатерины Широкой. В этом суд им также отказал и постановил, что оснований для отвода нет. 

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Решение о закрытии дела принял старший прокурор группы прокуроров Денис Демкив 20 мая после изучения "свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов", сообщили в НАБУ. В Национальном антикоррупционном бюро заявляли, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором. 

Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. 

САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам плюс" в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления.

О том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело "Роттердам плюс", сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам плюс", заявили в НАБУ 16 апреля.

Теги: прокуратура, расследование, НАБУ, адвокат, САП, Роттердам плюс, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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