Экс-государственная уполномоченная АМКУ, голосовавшая за "Роттердам плюс", выступает в суде против формулы – адвокат

Ирина Одинец: Загребельская выступила адвокатом в интересах Виктора Чумака в суде против закрытия дела "Роттердам плюс". Та самая Агия, которая шесть лет назад поставила свою подпись под формулой Фото: Iryna Odynets / Facebook

Юрист напомнила, что 29 июня 2015 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко Агию Загребельскую назначили государственной уполномоченной Антимонопольного комитета Украины, а уже 17 сентября она подписалась под документом, в котором поддержала принятие формулы "Роттердам плюс".

"Спустя почти два года года, 24 марта 2017 года, было возбуждено уголовное дело по обращению депутата Чумака от 21 февраля 2017 года. На тот момент уполномоченная АМКУ Загребельская не поддерживала Чумака, как не поддерживала его вплоть до своего увольнения уже новым президентом в июле 2019 года. За все это время детективы НАБУ не смогли найти ни пострадавших от действия формулы, ни убытков, ни хоть какой-то базы, чтобы передать дело в суд. За что еще год назад прокуроры САП закрыли дело. Уже в четвертый раз Чумак, детективы и группа поддержки [бизнесмена Игоря] Коломойского в лице ферросплавов пытаются это дело воскресить через суд. Но пока могут обеспечить только процесс, а не результат. И вот уже в августе 2021 года, будучи уволенной Владимиром Зеленским, Агия Загребельская выступила адвокатом в интересах Виктора Чумака в суде против закрытия дела "Роттердам плюс". Та самая Агия, которая шесть лет назад поставила свою подпись под формулой. Если бы кто-то имел долгую память и анализировал происходящее, то Загребельская в глазах общества была бы унтерофицерской вдовой, которая сама себя высекла. Но во времена, когда один скандал сменяется молниеносно другим, память у народа короткая", – отметила адвокат.