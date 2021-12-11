Импорт угля из США в Украину осуществляется по формуле "Роттердам плюс" – эксперт Центра Разумкова

Владимир Омельченко: Очевидно, что без прозрачного ценообразования, основанного на европейских принципах, никто не поставлял бы в Украину уголь Фото: Володимир Омельченко / Facebook

"Все контракты, которые украинские тепловики заключили на импорт угля из США, привязаны к котировкам агентства Argus Dayly Coal в регионе "Амстердам – Роттердам – Антверпен". Для украинского читателя этот индекс более известен как API2 – тот, что был положен в основу формулы импортного паритета ("Роттердам плюс")", – сообщил эксперт.

По его информации, последняя импортная партия угля из США стоила украинским компаниям почти $190 за тонну. Омельченко подчеркнул, что только цена фрахта по внешним контрактам достигает $30–35 за тонну, в то время как в формуле "Роттердам плюс" транспортная составляющая не превышала $12,5.

"Без импорта угля из США украинскую энергосистему уже ожидали бы проблемы. Очевидно, что без прозрачного ценообразования, основанного на европейских принципах, никто не поставлял бы в Украину уголь. Еще в 2016 году я говорил, что импортный паритет с привязкой к прозрачному ценовому индексу в Европе – единственный цивилизованный путь ценообразования на уголь, природный газ и нефтепродукты", – добавил Омельченко.