Чумак не хотел помогать Коломойскому в деле "Роттердам плюс" – бывший адвокат

"У меня постоянно было чувство, что ему сложно жить с этим делом, когда в СМИ начали писать, что "Чумак на одной стороне с заводами Коломойского". Вон мне даже однажды звонил, переживал, что это плохо для нашей репутации, а не свяжут ли нас с Коломойским", – сообщила Загребельская.

Она отметила, что не ожидала от Чумака отзыва апелляционной жалобы.

"Это ощущалось, но то, что дойдет до стадии, когда он отзовет апелляцию, я об этом даже не могла подумать", – заявила адвокат.

Чумак в ноябре объяснял в комментарии к посту главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, что не хочет участвовать в делах олигархов.

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", – написал бывший нардеп.

"Главком" сообщал, что Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам плюс", что подтверждено решением суда первой инстанции.

"Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество", – сообщил портал.