ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Чумак не хотел помогать Коломойскому в деле "Роттердам плюс" – бывший адвокат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чумак решил отозвать свою апелляционную жалобу по делу "Роттердам плюс"
Чумак решил отозвать свою апелляционную жалобу по делу "Роттердам плюс"
Фото: espreso.tv

Бывший заместитель генерального прокурора, экс-нардеп Виктор Чумак не хотел участвовать в деле "Роттердам плюс" на стороне бизнесмена Игоря Коломойского, заявила в интервью "Цензор.НЕТ" бывший адвокат Чумака Агия Загребельская.

"У меня постоянно было чувство, что ему сложно жить с этим делом, когда в СМИ начали писать, что "Чумак на одной стороне с заводами Коломойского". Вон мне даже однажды звонил, переживал, что это плохо для нашей репутации, а не свяжут ли нас с Коломойским", – сообщила Загребельская.

Она отметила, что не ожидала от Чумака отзыва апелляционной жалобы.

"Это ощущалось, но то, что дойдет до стадии, когда он отзовет апелляцию, я об этом даже не могла подумать", – заявила адвокат.

Чумак в ноябре объяснял в комментарии к посту главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, что не хочет участвовать в делах олигархов.

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", – написал бывший нардеп.

"Главком" сообщал, что Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам плюс", что подтверждено решением суда первой инстанции.

"Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество", – сообщил портал.

Контекст:

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября "Главком"Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но каждый раз его открывали снова.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Теги: Виктор Чумак, Игорь Коломойский, апелляция, Роттердам плюс, Агия Загребельская, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
Бейонсе сходила на свидание с мужем в наряде стоимостью более $32 тыс.
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
"Вау", "Нереальная". Победительница "Танцев со звездами" Карелина без бюстгальтера широко развела ноги перед камерой
Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года
Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года
  Фагот признался, за что хотел избить организаторов шоу "Танцы со звездами"
  Фагот признался, за что хотел избить организаторов шоу "Танцы со звездами"
Бойфренда Дженнифер Лопес увидели в компании бывшей жены
Бойфренда Дженнифер Лопес увидели в компании бывшей жены
  "Очень плохо закончил". Полякова впервые рассказала о судьбе своего родного отца
  "Очень плохо закончил". Полякова впервые рассказала о судьбе своего родного отца
"Невероятная красотка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала, расставив ноги
"Невероятная красотка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала, расставив ноги
  Группа ТОК презентовала новогодний клип – настроение трека прочувствуют даже те, кто окончил школу десятилетия назад. Видео
  Группа ТОК презентовала новогодний клип – настроение трека прочувствуют даже те, кто окончил школу десятилетия назад. Видео
"Мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне". Канье Уэст обратился к Кардашян во время концерта
"Мне нужно, чтобы ты вернулась ко мне". Канье Уэст обратился к Кардашян во время концерта
"Вся в мать". Полуголая дочь Мадонны позировала для глянца
"Вся в мать". Полуголая дочь Мадонны позировала для глянца
  Звезда сериала "Универ" Хилькевич: Мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Мы приняли решение, что не будем делать аборт
  Звезда сериала "Универ" Хилькевич: Мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Мы приняли решение, что не будем делать аборт
Петрожицкая попала в Египте в ДТП
Петрожицкая попала в Египте в ДТП
Мейхер показала фигуру в прозрачном платье
Мейхер показала фигуру в прозрачном платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (216454)
2
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (209006)
3
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (100016)
4
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (93370)
5
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (80691)
6
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (70570)
7
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (64764)
8
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (61474)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS