ВАКС обнародовал решение о выходе Чумака из дела "Роттердам плюс" из-за его нежелания подыгрывать Коломойскому – СМИ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 17 ноября опубликовала в Едином реестре судебных решений постановление об отказе Чумака от дальнейших попыток оспаривать закрытие этого дела. Заявление направила в суд адвокат Наталия Матвеева.

Чумак в ноябре объяснял в комментарии к посту главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виктора Шабунина, что не хочет участвовать в делах олигархов.

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", – написал бывший нардеп.

"Главком" сообщал, что Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам плюс", что подтверждено решением суда первой инстанции.

"Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество", – сообщил портал.

"На последние заседания в АП ВАКС приходят также адвокаты ЦПК для поддержки представителей ферросплавных заводов Коломойского. Никакого процессуального статуса ЦПК в деле "Роттердам плюс" не имеет, согласно решению ВАКС", – пишет "РБК-Украина".