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ВАКС обнародовал решение о выходе Чумака из дела "Роттердам плюс" из-за его нежелания подыгрывать Коломойскому – СМИ

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Виктор Чумак инициировал дело "Роттердам плюс" в 2017 году
Виктор Чумак инициировал дело "Роттердам плюс" в 2017 году
Фото: glavcom.ua

7 декабря агентство "РБК-Украина" сообщило, что бывший народный депутат Украины Виктор Чумак, по заявлению которого в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство по формуле "Роттердам плюс", публично объяснил отказ от апелляции "нежеланием подыгрывать олигарху [Игорю] Коломойскому".

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 17 ноября опубликовала в Едином реестре судебных решений постановление об отказе Чумака от дальнейших попыток оспаривать закрытие этого дела. Заявление направила в суд адвокат Наталия Матвеева.

Чумак в ноябре объяснял в комментарии к посту главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виктора Шабунина, что не хочет участвовать в делах олигархов. 

"Там соперничают два олигарха. Пускай соперничают без меня. Я не хочу быть рядом", – написал бывший нардеп.

"Главком" сообщал, что Чумак был единственным законным заявителем по делу "Роттердам плюс", что подтверждено решением суда первой инстанции.

"Таким образом, после отзыва Чумаком своего иска заявителей в этом процессе больше не осталось. Оспаривать дело продолжают два завода Коломойского, которые считают себя потерпевшими от формулы. Они являются крупными потребителями электроэнергии и систематически добиваются снижения для себя закупочных цен на электричество", – сообщил портал.

"На последние заседания в АП ВАКС приходят также адвокаты ЦПК для поддержки представителей ферросплавных заводов Коломойского. Никакого процессуального статуса ЦПК в деле "Роттердам плюс" не имеет, согласно решению ВАКС", – пишет "РБК-Украина".

Контекст:

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября "Главком"Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но каждый раз его открывали снова.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Теги: коррупция, Виктор Чумак, бизнес, Игорь Коломойский, антикоррупционное бюро, олигархи, апелляция, антикоррупционная прокуратура, адвокат, Роттердам плюс, суд, ВАКС
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