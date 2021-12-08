Уголь из США в Украину продали по формуле "Роттердам плюс" – СМИ

По информации агентства, поставщик угля – международный трейдер из Японии, компания Jera. Объем поставленной партии – 66 тыс. тонн.

"РБК-Украина" напомнило, что в конце ноября государственная компания "Центрэнерго" также купила американский уголь, прописав в контракте формулу "Роттердам плюс".

Агентство отмечает, что 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, он предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Второе судно прибыло 2 декабря, остальные корабли ожидаются в декабре – январе для "ДТЭК Энерго", пишет "РБК-Украина".

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" была введена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии". Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен).

23 августа 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упразднила формулу "Роттердам плюс" в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.