Сроки досудебного расследования по делу "Роттердам плюс" истекли – определение суда

"Принимая во внимание то, что по состоянию на 27 августа 2020 года оставалось три дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства от 25 января 2021 года, 15 апреля 2021 года, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства от 20 мая 2021 года, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве №52017000000000209 от 24 марта 2017 года закончился", – сказано в тексте постановления.
Следственный судья отметил, что досудебное расследование длилось с 2017 года.
"За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялся беспрепятственно в течение всего срока. Кроме того, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следственные (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве", – сказал он.
Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября "Главком". Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но каждый раз его открывали снова.
Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.