ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сроки досудебного расследования по делу "Роттердам плюс" истекли – определение суда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Следственный судья отметил, что досудебное расследование длилось с 2017 года
Следственный судья отметил, что досудебное расследование длилось с 2017 года
Фото: rbc.ua

В тексте определения Высшего антикоррупционного суда от 13 октября, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, указано, что предусмотренные законом сроки досудебного расследования по делу "Роттердам плюс", которое длилось с 2017 года, истекли. На это 9 декабря обратило внимание агентство "РБК-Украина".

"Принимая во внимание то, что по состоянию на 27 августа 2020 года оставалось три дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства от 25 января 2021 года, 15 апреля 2021 года, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства от 20 мая 2021 года, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве №52017000000000209 от 24 марта 2017 года закончился", – сказано в тексте постановления.

Следственный судья отметил, что досудебное расследование длилось с 2017 года.

"За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялся беспрепятственно в течение всего срока. Кроме того, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следственные (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве", – сказал он.

Контекст:

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября "Главком". Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но каждый раз его открывали снова.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело "Роттердам плюс". Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Теги: Роттердам плюс, судья, суд, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (204426)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (177753)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (163337)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85529)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (78306)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68640)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (67614)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (63389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS