Сроки досудебного расследования по делу "Роттердам плюс" истекли – определение суда

"Принимая во внимание то, что по состоянию на 27 августа 2020 года оставалось три дня срока досудебного расследования, учитывая отмену постановлений о закрытии уголовного производства от 25 января 2021 года, 15 апреля 2021 года, а также возобновление досудебного расследования для закрытия уголовного производства от 20 мая 2021 года, следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве №52017000000000209 от 24 марта 2017 года закончился", – сказано в тексте постановления.

Следственный судья отметил, что досудебное расследование длилось с 2017 года.

"За это время безоговорочно был собран большой объем материалов (в судебном заседании прокурор отмечал по меньшей мере 108 томов). Сбор доказательств осуществлялся беспрепятственно в течение всего срока. Кроме того, сроки досудебного расследования неоднократно продлевались, что давало объективную возможность органу досудебного расследования проводить следственные (розыскные) и другие процессуальные действия в этом производстве", – сказал он.