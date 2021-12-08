Луганская область оказалась под угрозой веерных отключений из-за угольной блокады России – эксперт

"Луганская область оказалась под угрозой веерных отключений из-за угольной блокады России – это новый вызов для правительства и регулятора. Исторически сложилось, что Луганская ТЭС – один из основных производителей электроэнергии в области – работает на антраците, который из-за отсутствия железнодорожных подходов из Украины поставлялся из России. Однако из-за угольной блокады РФ поставки топлива остановились. По состоянию на 8 декабря на складах ТЭС менее 30 тыс. тонн – этого хватит на 20 суток работы в одноблочном режиме, после чего станции грозит полная остановка", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что в этом случае без электроэнергии останутся объекты критической инфраструктуры – школы, детские сады, медучреждения, шахты и другие стратегические предприятия.

"Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а жители Счастья – еще и без теплообеспечения. Для недопущения социальной катастрофы в области правительству, Минэнергетики и регулятору срочно нужно принять меры. Вариантов действительно немного: ввести специальную цену на природный газ для безубыточной работы станции или осуществлять доплату ТЭС за произведенную на газе электроэнергию. Все это политические решения, за которые отвечает власть. Власти сегодня имеют все инструменты для решения проблемы. Однако действовать нужно быстро, осталось 20 суток", – резюмировал Омельченко.