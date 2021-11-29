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Украина в два раза увеличила импорт электроэнергии из Беларуси

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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в ноябре 2021 года
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в ноябре 2021 года
Фото: Минэнерго Официальный / Telegram

Украина 29 ноября увеличила импорт электроэнергии из Беларуси до 900 МВт-час. Это следует из данных, обнародованных национальной энергетической компанией "Укрэнерго".

Мощности на импорт электроэнергии из Беларуси получила "ТЕТ Груп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

Скриншот: ua.energy
Скриншот: ua.energy

22 ноября, согласно данным "Укрэнерго", Украина импортировала из Беларуси 415 МВт-час.

Контекст:

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний.

Теги: Беларусь, энергетика, импорт, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, энергосистема
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