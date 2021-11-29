Украина в два раза увеличила импорт электроэнергии из Беларуси

Мощности на импорт электроэнергии из Беларуси получила "ТЕТ Груп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

22 ноября, согласно данным "Укрэнерго", Украина импортировала из Беларуси 415 МВт-час.

Контекст:

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний.