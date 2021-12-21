В Минэнерго Украины заверили, что веерных отключений электричества не будет

"Мы абсолютно спокойно себя чувствуем с точки зрения возможностей украинской энергосистемы. Сегодня потребление электроэнергии в связи с похолоданием увеличилось на 1 тыс. мВт, на 21 декабря оно составляет 22,5 тыс. мВт. При таком потреблении мы имеем значительный резерв мощностей для обеспечения необходимым объемом электроэнергии", – отметил министр.

В отношении запасов угля в Украине Галущенко назвал ситуацию в этой отрасли стабильной.

"Происходит увеличение состава в течение декабря примерно на 15%. Это происходит прежде всего благодаря системному импорту угля морским путем. Из-за действий РФ был полностью остановлен транзит угля из Казахстана. Мы понимаем, что других путей, кроме морского, фактически нет. Есть небольшой импорт из Польши, но основные направления – снабжение морским путем. По состоянию на сегодня в Украину пришли шесть кораблей – это около 400 тыс. т угля, до конца года ожидаем заход еще четырех суден с почти 300 тыс. т угля", – сообщил глава Минэнерго.

Галущенко заверил, что никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется.

"Относительно ремонтов, запланированных операторами систем распределения [электроэнергии], вопрос состоит в том, что на самом деле существует плановость таких ремонтов. Мы обратились в НКРЭП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. – "ГОРДОН") с просьбой минимизировать такие ремонты, а если их на самом деле надо проводить, то речь идет о том, что они должны происходить только после поиска альтернативного потребления для пользователей, чтобы они не ощущали негатива от таких плановых ремонтов", – добавил министр.