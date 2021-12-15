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С начала отопительного сезона в Украине не было веерных отключений – Шмыгаль

Шмыгаль: Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись
Шмыгаль: Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись
Фото: kmu.gov.ua

С начала отопительного сезона 2021/2022 в Украине не проводились веерные отключения потребителей от электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения. Несколькочасовые отключения, которые могут происходить в том или ином населенном пункте, – это или неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями", – подчеркнул премьер.

Оо добавил, что осенне-зимний сезон в Украине проходит стабильно, энергоресурсов в стране достаточно.

Контекст:

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус"

Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что "есть неравномерность поставок" угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, "в самый жесткий и холодный" – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что "у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд". 

Ряд мэров, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявили о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. "Веерных отключений в стране нет", – заявил премьер, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Герман Галущенко.

Теги: Украина, энергетика, Укрэнерго, отопительный сезон, электроэнергия, веерные отключения, Денис Шмыгаль
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