С начала отопительного сезона в Украине не было веерных отключений – Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения. Несколькочасовые отключения, которые могут происходить в том или ином населенном пункте, – это или неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями", – подчеркнул премьер.

Оо добавил, что осенне-зимний сезон в Украине проходит стабильно, энергоресурсов в стране достаточно.