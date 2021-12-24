Больше половины респондентов считают Зеленского олигархом – опрос

Так, Ахметова и Коломойского олигархами считают 94% респондентов, Порошенко – 89%, бизнесменов Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа – 82% и 80% соответственно.

Более половины респондентов отнесли к олигархам нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина (63%), сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко (61%), внефракционного нардепа Вадима Новинского (58%) и президента Владимира Зеленского (55%).

Также к олигархам причислили экс-нардепа Константина Жеваго (37%), бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова (35%), бизнесмена Александра Ярославского (31%) и владельца НВ и "Украинской правды" Томаша Фиалу (21%).