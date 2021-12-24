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ПОЛИТИКА

Больше половины респондентов считают Зеленского олигархом – опрос

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Порошенко (слева) олигархом назвали 89% украинцев, Зеленского (справа) 55%
Порошенко (слева) олигархом назвали 89% украинцев, Зеленского (справа) – 55%
Фото: EPA

Подавляющее большинство граждан Украины считают олигархами бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, результаты которого опубликованы 24 декабря.

Так, Ахметова и Коломойского олигархами считают 94% респондентов, Порошенко – 89%, бизнесменов Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа – 82% и 80% соответственно.

Более половины респондентов отнесли к олигархам нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергея Левочкина (63%), сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко (61%), внефракционного нардепа Вадима Новинского (58%) и президента Владимира Зеленского (55%).

Также к олигархам причислили экс-нардепа Константина Жеваго (37%), бизнес-партнера Коломойского Геннадия Боголюбова (35%), бизнесмена Александра Ярославского (31%) и владельца НВ и "Украинской правды" Томаша Фиалу (21%).

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают процесс деолигархизаци, инициированный Зеленским.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Сергей Левочкин, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Александр Ярославский, Вадим Новинский, Игорь Коломойский, соцопрос, Юрий Бойко, Томаш Фиала, Константин Жеваго, Владимир Зеленский, Геннадий Боголюбов
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