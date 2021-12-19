Зеленский может использовать закон об олигархах против нелояльных ему бизнесменов, это вызывает опасения у западных дипломатов – СМИ

По данным Financial Times, западные дипломаты обеспокоены заявлениями Зеленского и считают "не лучшим решением" закон об олигархах Фото: president.gov.ua

В материале анализируют слова Зеленского о якобы готовящемся государственном перевороте и украинском миллиардере Ринате Ахметове.

Эти слова Зеленского "обеспокоили аналитиков и западных дипломатов, учитывая повышенную российскую угрозу и многочисленные проблемы, включая низкий уровень вакцинации против COVID-19 и большое количество смертей в стране", пишет газета.

Опрошенные изданием аналитики и эксперты высказали мнение, что закон об олигархах, который был принят и подписан президентом этой осенью, может быть использован Зеленским для выборочного подавления нелояльных бизнесменов.

Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что в этой ситуации "вопрос в том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам". Она обратила внимание, что медиа, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому, положительно освещают деятельность президента.

Закон о олигархах, по мнению западного дипломата, который говорил с журналистами, был "не лучшим решением". Обезвредить олигархов можно путем улучшения антимонопольного законодательства, ускорения судебной реформы и создания антикоррупционных институтов, сказал собеседник издания.

"Эти вещи будут иметь большее влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.