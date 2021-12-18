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"Все массово будет закрываться, будут увольнять людей". Богдан прогнозирует экономический кризис в Украине в начале 2022 года

 
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Богдан: Если будет минус 15, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать
Богдан: Если будет минус 15, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украине в начале следующего года грозит "огромный" экономический и энергетический кризис. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Богдан.

"У нас идет экономический кризис. Он огромный. Я в двух словах быстро объясню... В себестоимости любой продукции в стране есть энергоресурсы. А энергоресурсы – уголь, нефть и все дальше – это исходящее от газа", – сказал Богдан.

Он пояснил, что бюджет страны на год обычно верстается, исходя из цены на газ. Раньше это была цена, выставленная Россией, потом – формула, сейчас речь идет о спотовой цене на бирже, которая может меняться каждый день и по состоянию на 16 декабря превысила $1700 за 1 тыс. м³

"Так вот, у нас идет экономический кризис, потому что у нас катастрофически все дорожает. Есть отрасли, которые полностью зависят от энергоресурсов. Вот логистика вся – она на нефти. Да? А водоснабжение, воду вот в краны – это же большие насосы. Там 70% себестоимости воды – это насосы и электричество, которое используется... Все, у нас схлопываются доминошки. Мы в начале этого пути. Мы доедаем запасы, мы выедаем склад. У нас себестоимость всего растет. Если бы росли одновременно с такой же скоростью цены, было бы не так страшно. Но цены – они мировые. Они растут так сильно только у нас. И вот у нас схлопывается", – заявил Богдан. 

Он прогнозирует, что в феврале начнется "какая-то катастрофическая ситуация".

"Будет массово все закрываться… Вот у нас еще декабрь – это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы, там, что-то вытянем из кубышки и проживем". Но в январе – феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика", – прогнозировал политик.

По мнению Богдана, зимой будет не только экономический кризис, но и энергетический, так как угля, даже с учетом кораблей, прибытие которых анонсировали президент Владимир Зеленский и ДТЭК, не хватает, и даже если в хранилищах достаточно газа, это не спасет – пиковые нагрузки в февральские морозы перекрыть будет нечем. 

"В это время не количество газа в ПГХ имеет значение. Имеет огромное значение количество газа в трубе, в газотранспортной системе. Там должно быть определенное давление. И сколько ты из газотранспортной системы забрал, столько же одновременно ты должен туда закачать. Вот в конце февраля, если у нас будут морозы точно такие же, как были в прошлом году… У нас газ будет в подземных хранилищах, но достать его оттуда одномоментно невозможно. Если условно 10 февраля будет минус 15, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать", – заявил Богдан. 

Он считает, что президент этого не понимает и когда энергетический кризис произойдет, ответственность на себя брать не будет. 

"Надо назначить виноватого. Назначат виноватым самого богатого человека в стране – Рината Леонидовича Ахметова. Народу будет нравиться. Народу ведь нравится, когда грабят богатых", – сказал экс-глава ОП.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. Министр энергетики позднее уточнял, что уголь на этих кораблях законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государством

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля, сообщало издание ZN.ua 16 декабря. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плане в 2632,7 тыс. тонн.

В то же время в Минэнерго 15 декабря подчеркивали, что накопление угля на складах продолжается. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две теплоэлектростанции и две теплоэлектроцентрали переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Ринат Ахметов, газ, госбюджет, уголь, экономика, энергетика, бюджет, дефицит, цены, кризис, Андрей Богдан, цена на газ, экономический кризис
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