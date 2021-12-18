"Все массово будет закрываться, будут увольнять людей". Богдан прогнозирует экономический кризис в Украине в начале 2022 года

Богдан: Если будет минус 15, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У нас идет экономический кризис. Он огромный. Я в двух словах быстро объясню... В себестоимости любой продукции в стране есть энергоресурсы. А энергоресурсы – уголь, нефть и все дальше – это исходящее от газа", – сказал Богдан.

Он пояснил, что бюджет страны на год обычно верстается, исходя из цены на газ. Раньше это была цена, выставленная Россией, потом – формула, сейчас речь идет о спотовой цене на бирже, которая может меняться каждый день и по состоянию на 16 декабря превысила $1700 за 1 тыс. м³.

"Так вот, у нас идет экономический кризис, потому что у нас катастрофически все дорожает. Есть отрасли, которые полностью зависят от энергоресурсов. Вот логистика вся – она на нефти. Да? А водоснабжение, воду вот в краны – это же большие насосы. Там 70% себестоимости воды – это насосы и электричество, которое используется... Все, у нас схлопываются доминошки. Мы в начале этого пути. Мы доедаем запасы, мы выедаем склад. У нас себестоимость всего растет. Если бы росли одновременно с такой же скоростью цены, было бы не так страшно. Но цены – они мировые. Они растут так сильно только у нас. И вот у нас схлопывается", – заявил Богдан.

Он прогнозирует, что в феврале начнется "какая-то катастрофическая ситуация".

"Будет массово все закрываться… Вот у нас еще декабрь – это предновогодний, праздничный месяц, когда все тратят деньги, и как-то с надеждой: "Мы, там, что-то вытянем из кубышки и проживем". Но в январе – феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет складываться промышленность, у нас будут уменьшаться поступления в бюджет, у нас на цене газа и энергоносителей будет массово складываться экономика", – прогнозировал политик.

По мнению Богдана, зимой будет не только экономический кризис, но и энергетический, так как угля, даже с учетом кораблей, прибытие которых анонсировали президент Владимир Зеленский и ДТЭК, не хватает, и даже если в хранилищах достаточно газа, это не спасет – пиковые нагрузки в февральские морозы перекрыть будет нечем.

"В это время не количество газа в ПГХ имеет значение. Имеет огромное значение количество газа в трубе, в газотранспортной системе. Там должно быть определенное давление. И сколько ты из газотранспортной системы забрал, столько же одновременно ты должен туда закачать. Вот в конце февраля, если у нас будут морозы точно такие же, как были в прошлом году… У нас газ будет в подземных хранилищах, но достать его оттуда одномоментно невозможно. Если условно 10 февраля будет минус 15, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать", – заявил Богдан.

Он считает, что президент этого не понимает и когда энергетический кризис произойдет, ответственность на себя брать не будет.

"Надо назначить виноватого. Назначат виноватым самого богатого человека в стране – Рината Леонидовича Ахметова. Народу будет нравиться. Народу ведь нравится, когда грабят богатых", – сказал экс-глава ОП.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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