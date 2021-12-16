"Нигде в мире такого нет!" Богдан рассказал, что не так в президентском законе об олигархах

"Закон про олигархов – это, бл…дь, нонсенс. Его нет нигде в мире. Нигде в мире не принимают закон, чтобы забрать телевизоры. Нигде в мире не принимают закон, чтобы наказать, там, 10 человек. Для этого существует Антимонопольный комитет. Мир давно решил: вот у кого-то монополия – он злоупотребляет своим монопольным [положением]. Антитрастовое… "Монопольное" – "трастовое" с английского. Включи Google. Все, весь мир давно алгоритм действий придумал и прошел", – сказал Богдан.

По его словам, антиолигархический закон "никто не поддерживает".

"Не нравится тебе ВВП 20% – так заставь половину продать. Монопольный принимает решение. Слушай, нет вариантов у тебя в законодательстве принять это правильно – прими внесение изменений в антимонопольное законодательство. Это же просто. Да его и не надо придумывать: оно уже есть. Его надо взять, принять и запустить. Так оно придумано. Мы запускали проекты решений, проекты законов зашли в Раду. Нет, надо же дурака валять. Так это же никто не поддерживает. Антиолигархический закон. Да, населению нравится. 50% говорят: "Во! Грабь богатых". Но от этого богаче бедный не станет", – подчеркнул Богдан.

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