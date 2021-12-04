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ПОЛИТИКА

Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах "не направлен против какой-либо фамилии"

Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении реформ до результата, "ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами"
Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении реформ до результата, "ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами"
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами G7 и Евросоюза и обсудил с ними ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу, закон о деолигархизации и ход реформ. Об этом сообщается на сайте Офиса президента 4 декабря.

В частности, он заверил дипломатов, что закон о деолигархизации не нацелен против какого-то конкретного человека.

"Хочу заметить, что этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права", – цитирует Ермака пресс-служба ОП.

Он также рассказал, что в Украине "есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации". Ермак заявил, что со стороны "старой системы" происходит "сопротивление реформам".

Стороны также подняли вопрос о принятии закона о СБУпроведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, относительно которой "был отмечен значительный прогресс", отметили в ОП.

Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский "заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами".

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Ермак также проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и о напряженности вокруг государственных границ Украины. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украине на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.

В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель Офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

Теги: СБУ, Донбасс, реформы, граница, судебная реформа, олигархи, война в Украине, антикоррупционная прокуратура, Евросоюз, САП, Андрей Ермак, послы, границы, ЕС
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