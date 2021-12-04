Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах "не направлен против какой-либо фамилии"

Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении реформ до результата, "ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами" Фото: president.gov.ua

В частности, он заверил дипломатов, что закон о деолигархизации не нацелен против какого-то конкретного человека.

"Хочу заметить, что этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права", – цитирует Ермака пресс-служба ОП.

Он также рассказал, что в Украине "есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации". Ермак заявил, что со стороны "старой системы" происходит "сопротивление реформам".

Стороны также подняли вопрос о принятии закона о СБУ, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, относительно которой "был отмечен значительный прогресс", отметили в ОП.

Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский "заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами".

Фото: president.gov.ua

Ермак также проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и о напряженности вокруг государственных границ Украины. Он поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украине на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.

В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель Офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.