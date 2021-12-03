Второй раз за неделю. Ермак поговорил по телефону с Салливаном

Ермак (на фото) и Салливан говорили "о внутренней и внешней политике" Фото: president.gov.ua

"Состоялся еще один важный телефонный разговор с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеская и продуктивная беседа по широкому кругу тем текущей внутренней и внешней политики", – написал он.

Политик добавил, что ценит "постоянное и эффективное общение" между ними, а также качественно новый уровень сотрудничества между государствами.

I really value our constant and effective communication, and overall qualitatively new level of cooperation between our countries. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 2, 2021