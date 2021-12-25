В штабе ООС заявили об ошибке в утренней сводке. Там сообщалось о ранении украинского военного в результате обстрела боевиков

22 декабря ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, договоренности были нарушены оккупантами в первые сутки Фото: ЕРА

В утреннем релизе сообщалось, что боевики продолжают нарушать договоренности о перемирии на Донбассе и 24 декабря за сутки пять раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего украинский военнослужащий был ранен и госпитализирован.

В более позднем сообщении штаб уточнил, что речь идет о военнослужащем Национальной гвардии. Ранение он получил, находясь в 18 км от линии столкновения, оно не связано с выполнением боевых задач на этой линии, заявили в штабе.

"По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", – добавили авторы релиза.