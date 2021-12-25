Боевики пять раз за сутки нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, украинский военнослужащий ранен – штаб ООС

Украинский военный получил ранение в результате обстрелов боевиков на вторые сутки действия договоренностей о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе Фото: ЕРА (архив)

"24 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. В сторону Катериновки русские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", – говорится в сводке.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и был госпитализирован. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Силы ООС открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы, уточнили в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня штаб ООС не фиксировал.