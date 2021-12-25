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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики пять раз за сутки нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, украинский военнослужащий ранен – штаб ООС

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Украинский военный получил ранение в результате обстрелов боевиков на вторые сутки действия договоренностей о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе
Украинский военный получил ранение в результате обстрелов боевиков на вторые сутки действия договоренностей о возобновлении режима прекращения огня на Донбассе
Фото: ЕРА (архив)

Незаконные вооруженные формирования России 24 декабря пять раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, в том числе использую оружие, которое запрещено Минскими соглашениями. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщил 25 декабря в Facebook.

"24 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. В сторону Катериновки русские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", – говорится в сводке. 

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и был госпитализирован. Его состояние оценивают как средней тяжести. 

Силы ООС открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы, уточнили в штабе. 

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня штаб ООС не фиксировал. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1264513077374639

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики проигнорировали эти договоренности в первые сутки

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Марьинка, перемирие, наемники, прекращение огня, ВСУ, обстрелы, война в Украине, Новозвановка, Новолуганское, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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