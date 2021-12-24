В Донецкой области разоблачили бывшего боевика "ДНР"

По данным следствия, мужчина в 2015 году приехал в Донецк на заработки. Там его завербовали боевики "ДНР" в реабилитационном центре, где он находился из-за злоупотребления алкоголем.

"Из спецучреждения пациент, несмотря на судимость и алкозависимость, попал на контрактную службу в мотострелковую роту. Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком (в районе поселка Жабуньки, бывшего Ясиноватского поста ГАИ)", – сообщили в МВД.

Правоохранители установили, что фигурант воевал под руководством гражданина РФ, командира полка "армейского корпуса "ДНР".

"В это время велись ожесточенные бои, а население Авдеевки страдало от постоянных ударов врага. Поклонник "русского мира" выполнял функции корректировщика огня во время артобстрелов, а также обстреливал населенные пункты из пулемета и автомата. По словам боевика, по приказу российских военных его подразделение регулярно осуществляло "прострелку" лесопосадки на окраине города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом. Кроме того, участник незаконного вооруженного формирования "Восток" охранял стратегический объект в "красной" зоне (мост), укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа", – говорится в сообщении.

За год "службы" боевик получил 45 тыс. рублей (16,7 тыс. грн). Также он был ранен.

"Поэтому в 2016 году "боец" дезертировался и скрывался. Несколько лет мужчина перебивался случайными заработками и повторно проходил лечение от алкоголизма. Не выдержав жизни в оккупации, мариуполец тайком вернулся в родной город, где нашел постоянную работу", – отметили в МВД.

Свое участие в боевых действиях на стороне оккупантов фигурант скрывал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Видео: Поліція Донецької області / YouTube