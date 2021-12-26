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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

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25 декабря в зоне ООС никто из украинских военных не пострадал от обстрелов
25 декабря в зоне ООС никто из украинских военных не пострадал от обстрелов
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Незаконные вооруженные формирования 25 декабря один раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе – стреляли по украинским позициям в районе Травневого в Донецкой области из противотанкового ракетного комплекса.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщил в Facebook. 

"По состоянию на 7 часов утра, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в сводке. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1265171673975446

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: боевики, ВСУ, обстрелы, военнослужащий, Травневое, операция Объединенных сил, ООС
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