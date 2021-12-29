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ГБР расследует возможное совершение Гогилашвили служебного подлога при оформлении в МВД

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Досудебное расследование в отношении Гогилашвили осуществляется по двум статьям УКУ, отметили в ГБР
Досудебное расследование в отношении Гогилашвили осуществляется по двум статьям УКУ, отметили в ГБР
Фото: mvs.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло два уголовных производства в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Об этом 28 декабря в Telegram сообщил пресс-центр ГБР.

В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в МВД (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Во втором – по факту возможного превышения служебных полномочий Гогилашвили при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УКУ).

Об открытии двух досудебных расследований в отношении Гогилашвили 28 декабря сообщал внефракционный нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он показал ответы ГБР и Офиса генерального прокурора на его депутатские обращения по поводу Гогилашвили.

Контекст:

Гогилашвили работал в Министерстве внутренних дел с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщило издание "Центр журналистских расследований" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.

После инцидента с Гогилашвили также выяснились, что он получил диплом о высшем образовании только в 45 лет – непосредственно перед назначением замглавы МВД, сообщил главред сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Теги: МВД, Украина, гражданство, правоохранители, расследование, блокпост, скандал, Государственное бюро расследований, конфликт, уголовное производство, Дмитрий Разумков, ГБР, Александр Гогилашвили
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