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ПОЛИТИКА

В СБУ не знают о покушении на Гогилашвили, Нацполиция расследует производство о хулиганстве

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Гогилашвили заявлял, что его машину расстреляли
Гогилашвили заявлял, что его машину расстреляли
Фото: mvs.gov.ua

Служба безопасности Украины не владеет информацией о покушении на Александра Гогилашвили в 2019 году, после его назначения на должность замминистра внутренних дел. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".

"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье... После этого было открыто уголовное производство по факту угрозы жизни. Я отказался от охраны, но ребенок и супруга ездят с охраной", – говорил сам Гогилашвили в интервью "Бабелю". Этим инцидентом он также объяснял, почему ездит на бронированном автомобиле с номерами прикрытия. 

Агентство спрашивало у СБУ, расследуется ли дело об этом покушении.

"По результата обработки вашего запроса сообщаем об отсутствии запрашиваемой информации", – говорится в ответе СБУ.

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

В то же время в Нацполиции  на аналогичный запрос "Українським Новинам" сообщили, что Шевченковское районное управление полиции Киева расследует уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении Гогилашвили. Дело было открыто 22 декабря 2019 года по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) по факту повреждения автомобиля, которым пользовался Гогилашвили.

"На сегодняшний день досудебное расследование в этом деле продолжается, проводятся следственные (разыскные) действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения и лица, причастного к его совершению", – говорится в документе. 

Нацполиция заявила, что в рамках досудебного расследования этого дела меры по обеспечению безопасности Гогилашвили не принимались.

Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com

Другие подробности об инциденте в полиции сообщать отказались, сославшись на тайну следствия.

Контекст:

Гогилашвили работал в Министерстве внутренних дел с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.

Теги: СБУ, автомобили, полиция, следствие, покушение, хулиганство, расследование, уголовное производство, Нацполиция, охрана, Служба безопасности Украины, Александр Гогилашвили
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