В СБУ не знают о покушении на Гогилашвили, Нацполиция расследует производство о хулиганстве

"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье... После этого было открыто уголовное производство по факту угрозы жизни. Я отказался от охраны, но ребенок и супруга ездят с охраной", – говорил сам Гогилашвили в интервью "Бабелю". Этим инцидентом он также объяснял, почему ездит на бронированном автомобиле с номерами прикрытия.

Агентство спрашивало у СБУ, расследуется ли дело об этом покушении.

"По результата обработки вашего запроса сообщаем об отсутствии запрашиваемой информации", – говорится в ответе СБУ.

Фото: ukranews.com

В то же время в Нацполиции на аналогичный запрос "Українським Новинам" сообщили, что Шевченковское районное управление полиции Киева расследует уголовное производство по факту хулиганских действий в отношении Гогилашвили. Дело было открыто 22 декабря 2019 года по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) по факту повреждения автомобиля, которым пользовался Гогилашвили.

"На сегодняшний день досудебное расследование в этом деле продолжается, проводятся следственные (разыскные) действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения и лица, причастного к его совершению", – говорится в документе.

Нацполиция заявила, что в рамках досудебного расследования этого дела меры по обеспечению безопасности Гогилашвили не принимались.

Фото: ukranews.com

Другие подробности об инциденте в полиции сообщать отказались, сославшись на тайну следствия.