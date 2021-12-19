"Как-то проверяли". Гогилашвили заявил, что перед назначением в МВД прошел спецпроверку, но ее результатов не знает

"Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное – наверняка ж [проходил]", – сказал он.
Журналистка переспросила: "Допуск к чему, к гостайне?"
"Не знаю, к чему допуск дают, какой-то ж допуск мне дали – к работе", – ответил Гогиашвили.
По словам экс-чиновника, он не знает результатов спецпроверки.
"Без понятия, раз работал – значит, как-то это проверяли. Это вопрос не ко мне", – заявил он.
Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.
Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.
"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.
После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.
13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.
У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.
Также СМИ писали, что Гогилашвили был судим в РФ за мошенничество, эту информацию он тоже отрицает, говорит – есть уголовное дело, которое открыли "из-за экстремизма и его гражданской позиции" в 2015 году.