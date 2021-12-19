"Как-то проверяли". Гогилашвили заявил, что перед назначением в МВД прошел спецпроверку, но ее результатов не знает

Гогилашвили: Раз мне дали допуск и все остальное – наверняка ж проходил спецпроверку. Не знаю, к чему допуск дают, какой-то ж допуск мне дали Скриншот: Бабель / YouTube

"Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное – наверняка ж [проходил]", – сказал он.

Журналистка переспросила: "Допуск к чему, к гостайне?"

"Не знаю, к чему допуск дают, какой-то ж допуск мне дали – к работе", – ответил Гогиашвили.

По словам экс-чиновника, он не знает результатов спецпроверки.

"Без понятия, раз работал – значит, как-то это проверяли. Это вопрос не ко мне", – заявил он.

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Видео: Бабель / YouTube



