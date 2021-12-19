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"Как-то проверяли". Гогилашвили заявил, что перед назначением в МВД прошел спецпроверку, но ее результатов не знает

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Гогилашвили: Раз мне дали допуск и все остальное наверняка ж проходил спецпроверку. Не знаю, к чему допуск дают, какой-то ж допуск мне дали
Гогилашвили: Раз мне дали допуск и все остальное – наверняка ж проходил спецпроверку. Не знаю, к чему допуск дают, какой-то ж допуск мне дали 
Скриншот: Бабель / YouTube

Бывший замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря, заявил, что "наверняка проходил" спецпроверку перед назначением на работу в МВД.

"Естественно. Раз мне дали допуск и все остальное – наверняка ж [проходил]", – сказал он. 

Журналистка переспросила: "Допуск к чему, к гостайне?"

"Не знаю, к чему допуск дают, какой-то ж допуск мне дали – к работе", – ответил Гогиашвили. 

По словам экс-чиновника, он не знает результатов спецпроверки. 

"Без понятия,  раз работал – значит, как-то это проверяли. Это вопрос не ко мне", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Бабель / YouTube


Контекст:

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.

Также СМИ писали, что Гогилашвили был судим в РФ за мошенничество, эту информацию он тоже отрицает, говорит – есть уголовное дело, которое открыли "из-за экстремизма и его гражданской позиции" в 2015 году. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, расследование, скандал, гостайна, уголовное дело, проверки, назначение, Александр Гогилашвили
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