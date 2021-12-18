"Была попытка покушения на меня, расстреляли машину". Гогилашвили объяснил свое поведение на блокпосту стрессом

Журналистка отметила, что знавшие Гогилашвили люди после резонансного видео событий на блокпосту говорили, что такое поведение, приведшее в итоге к его увольнению, для него нетипично. Чиновник объяснил свое поведение эмоциональным состоянием.
"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки и полное отсутствие возможности его выплеснуть. Некуда... Вы не представляете себе, в каком темпе проходили эти два с лишним года. Приезжаешь вечером, голова до подушки не долетает – и уже звонок звенит в шесть утра. Опять встаешь. И опять едешь. Ни субботы, ни воскресенья, в любой момент: "Алло". В отпуске: "Алло". Нет личной жизни. Я реально служил этой стране", – заявил Гогилашвили.
По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают из Российской Федерации.
"Это российский след, "Химпром". Все очень близко связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, занимающихся производством и продажей наркотиков. "Химпром", который обосновался здесь, – это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", – отметил он.
По мнению Гогилашвили, если задержать людей, связанных в Украине с "Химпромом", то в стране удалось бы "выбить амфетамин процентов на 60".
В то же время он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее "крышуют" и получают за это деньги.
Бывший чиновник также признал, что ездит на бронированном автомобиле с номерами прикрытия, но отрицает информацию о том, что его охраняют бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.
Журналисты Bihus.info зафиксировали, как в ноябре сына Гогилашвили и его жену, помощницу президента Марию Левченко возил автомобиль с номерами СБУ. С ними был охранник, в котором журналисты узнали сотрудника спецподразделения "Альфа". Ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.
"Меня не охраняют сотрудники "Альфы"... Супруга и мой ребенок перемещаются на машинах с номерами прикрытия. На меня было организовано покушение, мне расстреляли машину. После этого было открыто уголовное производство по факту угрозы жизни. Я отказался от охраны, но ребенок и супруга ездят с охраной", – сказал Гогилашвили.
Он добавил, что считает неправильным, когда СМИ показывают его ребенка и садик, в который он ходит, "обычный садик в обычном районе".
"Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками... Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" – я отказался. Особенно после покушения на [первого помощника президента] Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной", – добавил бывший замминистра.
Присутствие вместе с ним офицеров спецназа ГУР Минобороны на блокпосту ООС он объяснил тем, что "проводилась спецоперация и мы выезжали в зону ООС вместе". "Меня сопровождали эти сотрудники. Меня не охраняли – мы вместе выезжали", – подчеркнул Гогилашвили.
Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.
Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.
"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.
После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.
Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.
У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.