"Была попытка покушения на меня, расстреляли машину". Гогилашвили объяснил свое поведение на блокпосту стрессом

Гогилашвили: Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки Фото: mvs.gov.ua

Журналистка отметила, что знавшие Гогилашвили люди после резонансного видео событий на блокпосту говорили, что такое поведение, приведшее в итоге к его увольнению, для него нетипично. Чиновник объяснил свое поведение эмоциональным состоянием.

"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки и полное отсутствие возможности его выплеснуть. Некуда... Вы не представляете себе, в каком темпе проходили эти два с лишним года. Приезжаешь вечером, голова до подушки не долетает – и уже звонок звенит в шесть утра. Опять встаешь. И опять едешь. Ни субботы, ни воскресенья, в любой момент: "Алло". В отпуске: "Алло". Нет личной жизни. Я реально служил этой стране", – заявил Гогилашвили.

По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают из Российской Федерации.

"Это российский след, "Химпром". Все очень близко связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, занимающихся производством и продажей наркотиков. "Химпром", который обосновался здесь, – это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", – отметил он.

По мнению Гогилашвили, если задержать людей, связанных в Украине с "Химпромом", то в стране удалось бы "выбить амфетамин процентов на 60".

В то же время он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее "крышуют" и получают за это деньги.

ВИДЕО

Видео: Бабель / YouTube

Бывший чиновник также признал, что ездит на бронированном автомобиле с номерами прикрытия, но отрицает информацию о том, что его охраняют бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

Журналисты Bihus.info зафиксировали, как в ноябре сына Гогилашвили и его жену, помощницу президента Марию Левченко возил автомобиль с номерами СБУ. С ними был охранник, в котором журналисты узнали сотрудника спецподразделения "Альфа". Ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.

"Меня не охраняют сотрудники "Альфы"... Супруга и мой ребенок перемещаются на машинах с номерами прикрытия. На меня было организовано покушение, мне расстреляли машину. После этого было открыто уголовное производство по факту угрозы жизни. Я отказался от охраны, но ребенок и супруга ездят с охраной", – сказал Гогилашвили.

ВИДЕО

Видео: Бабель / YouTube

Он добавил, что считает неправильным, когда СМИ показывают его ребенка и садик, в который он ходит, "обычный садик в обычном районе".

"Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками... Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" – я отказался. Особенно после покушения на [первого помощника президента] Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной", – добавил бывший замминистра.

Присутствие вместе с ним офицеров спецназа ГУР Минобороны на блокпосту ООС он объяснил тем, что "проводилась спецоперация и мы выезжали в зону ООС вместе". "Меня сопровождали эти сотрудники. Меня не охраняли – мы вместе выезжали", – подчеркнул Гогилашвили.