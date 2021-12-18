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"Была попытка покушения на меня, расстреляли машину". Гогилашвили объяснил свое поведение на блокпосту стрессом

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Гогилашвили: Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки
Гогилашвили: Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки
Фото: mvs.gov.ua

Бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили в 2019 году пытались убить, сам он не пользуется охраной, но его семью охраняют, потому что она тоже под угрозой. Об этом он заявил в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря.

Журналистка отметила, что знавшие Гогилашвили люди после резонансного видео событий на блокпосту говорили, что такое поведение, приведшее в итоге к его увольнению, для него нетипично. Чиновник объяснил свое поведение эмоциональным состоянием.

"Была попытка покушения на меня – расстреляли машину в 2019 году. После назначения, месяца через три. Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор... Это эмоциональное давление 24 часа в сутки и полное отсутствие возможности его выплеснуть. Некуда... Вы не представляете себе, в каком темпе проходили эти два с лишним года. Приезжаешь вечером, голова до подушки не долетает – и уже звонок звенит в шесть утра. Опять встаешь. И опять едешь. Ни субботы, ни воскресенья, в любой момент: "Алло". В отпуске: "Алло". Нет личной жизни. Я реально служил этой стране", – заявил Гогилашвили.

По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают из Российской Федерации.

"Это российский след, "Химпром". Все очень близко связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, занимающихся производством и продажей наркотиков. "Химпром", который обосновался здесь, – это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах", – отметил он.

По мнению Гогилашвили, если задержать людей, связанных в Украине с "Химпромом", то в стране удалось бы "выбить амфетамин процентов на 60".

В то же время он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее "крышуют" и получают за это деньги.

ВИДЕО
Видео: Бабель / YouTube

Бывший чиновник также признал, что ездит на бронированном автомобиле с номерами прикрытия, но отрицает информацию о том, что его охраняют бойцы спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

Журналисты Bihus.info зафиксировали, как в ноябре сына Гогилашвили и его жену, помощницу президента Марию Левченко возил автомобиль с номерами СБУ. С ними был охранник, в котором журналисты узнали сотрудника спецподразделения "Альфа". Ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.

"Меня не охраняют сотрудники "Альфы"... Супруга и мой ребенок перемещаются на машинах с номерами прикрытия. На меня было организовано покушение, мне расстреляли машину. После этого было открыто уголовное производство по факту угрозы жизни. Я отказался от охраны, но ребенок и супруга ездят с охраной", – сказал Гогилашвили.

ВИДЕО
Видео: Бабель / YouTube

Он добавил, что считает неправильным, когда СМИ показывают его ребенка и садик, в который он ходит, "обычный садик в обычном районе".

"Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками... Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" – я отказался. Особенно после покушения на [первого помощника президента] Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной", – добавил бывший замминистра.

Присутствие вместе с ним офицеров спецназа ГУР Минобороны на блокпосту ООС он объяснил тем, что "проводилась спецоперация и мы выезжали в зону ООС вместе". "Меня сопровождали эти сотрудники. Меня не охраняли – мы вместе выезжали", – подчеркнул Гогилашвили.

Контекст:

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.

Теги: МВД, СБУ, наркотики, Альфа, разведка, спецназ, покушение, ребенок, автомобиль, охрана, ГУР Минобороны Украины, Александр Гогилашвили, Мария Левченко
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