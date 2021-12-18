"Что там действительно в России, обсуждать не буду, мне плевать на Россию". Гогилашвили отрицает наличие у него гражданства РФ

Гогилашвили: Все заявления, которые делает Россия, мне не интересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин Российской Федерации Скриншот: Бабель / YouTube

"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", – заявил он.

Гогилашвили объяснил, что приехал в Украину, будучи еще гражданином РФ, потому что его пригласили на работу в организацию "Центр здоровой молодежи", которая занимается реабилитацией наркозависимых. До того в РФ он несколько лет волонтерил в аналогичных организациях. По его словам, в Украине он работал в двух местах, "Центре здоровой молодежи" и "Международной антинаркотической ассоциации", занимаясь только связями с общественностью – приглашал "звезд" на встречи с пациентами, таким образом познакомился и с президентом Владимиром Зеленским.

"Внутренними процессами – работой с алко- и наркозависимыми – я не занимался", – подчеркнул Гогилашвили. Он также отрицает информацию опубликованного еще в мае расследования "Слідства.інфо", что "Международная антинаркотическая ассоциация" причастна к похищениям, ограничению свободы, издевательствам над людьми. "Ну как? Представьте себе: сорок человек в реабилитационном центре приезжает звезда украинского масштаба. А там всех насилуют, бьют, пытают, приковывают наручниками! Как вы себе это представляете?" – заявил экс-чиновник.

После этого с 2015 года он обращался в посольство России для выхода из гражданства, а украинский паспорт получил только в 2019 году, причем, по его словам, не с помощью Зеленского, а "прошел весь долгий путь от А до Я, все в рамках законодательства".

На вопрос, откуда в таком случае информация о российском загранпаспорте, которого нет в списке недействительных, Гогилашвили заявил: "Что там действительно в России или недействительно, я обсуждать не буду, потому что это Россия. Мы с этой страной воюем. И все заявления, которые делает Россия, мне не интересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин Российской Федерации".

Судимости в России, по его словам, у него также нет – есть уголовное дело, которое открыли "из-за экстремизма и моей гражданской позиции" в 2015 году.

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