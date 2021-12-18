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"Что там действительно в России, обсуждать не буду, мне плевать на Россию". Гогилашвили отрицает наличие у него гражданства РФ

 
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Гогилашвили: Все заявления, которые делает Россия, мне не интересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин Российской Федерации
Гогилашвили: Все заявления, которые делает Россия, мне не интересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин Российской Федерации
Скриншот: Бабель / YouTube

Уволенный после скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства России. Об этом он сказал в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря.

"Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция", – заявил он.

Гогилашвили объяснил, что приехал в Украину, будучи еще гражданином РФ, потому что его пригласили на работу в организацию "Центр здоровой молодежи", которая занимается реабилитацией наркозависимых. До того в РФ он несколько лет волонтерил в аналогичных организациях. По его словам, в Украине он работал в двух местах, "Центре здоровой молодежи" и "Международной антинаркотической ассоциации", занимаясь только связями с общественностью – приглашал "звезд" на встречи с пациентами, таким образом познакомился и с президентом Владимиром Зеленским.

"Внутренними процессами – работой с алко- и наркозависимыми – я не занимался", – подчеркнул Гогилашвили. Он также отрицает информацию опубликованного еще в мае расследования "Слідства.інфо", что "Международная антинаркотическая ассоциация" причастна к похищениям, ограничению свободы, издевательствам над людьми. "Ну как? Представьте себе: сорок человек в реабилитационном центре приезжает звезда украинского масштаба. А там всех насилуют, бьют, пытают, приковывают наручниками! Как вы себе это представляете?" – заявил экс-чиновник.

После этого с 2015 года он обращался в посольство России для выхода из гражданства, а украинский паспорт получил только в 2019 году, причем, по его словам, не с помощью Зеленского, а "прошел весь долгий путь от А до Я, все в рамках законодательства".

На вопрос, откуда в таком случае информация о российском загранпаспорте, которого нет в списке недействительных, Гогилашвили заявил: "Что там действительно в России или недействительно, я обсуждать не буду, потому что это Россия. Мы с этой страной воюем. И все заявления, которые делает Россия, мне не интересны. Мне плевать на Россию. Я не гражданин Российской Федерации".

Судимости в России, по его словам, у него также нет – есть уголовное дело, которое открыли "из-за экстремизма и моей гражданской позиции" в 2015 году. 

ВИДЕО
Видео: Бабель / YouTube
Контекст:

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

О том, что у Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

Теги: Россия, паспорт, гражданство, наркомания, уголовное дело, Александр Гогилашвили
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