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"Я не живу с Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так печально". Гогилашвили прокомментировал расследования о нем и главе ГУР

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Семья Гогилашвили снимает дом, потому что их собственную квартиру СБУ сочла небезопасной
Семья Гогилашвили снимает дом, потому что их собственную квартиру СБУ сочла небезопасной
Скриншот: slidstvo info / YouTube

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили пригласил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова пожить в доме, который он арендует, пока тот делает ремонт в собственном доме. Об этом он заявил в интервью "Бабелю", опубликованном 17 декабря.

16 декабря вышли сразу два посвященных этой ситуации расследования – журналисты "Слідства.Інфо" и Bihus.info сообщили, что Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с Гогилашвили и его женой, помощницей президента Марией Левченко. Журналисты также обратили внимание, что этот дом принадлежит жене Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Сам Буданов говорил, что дружит с Гогилашвили и тот предложил "определенное время пожить у него", пока в квартире главы военной разведки Украины делают ремонт. Об этом же заявил и сам Гогилашвили.

"У нас нет совместного проживания с руководителем ГУР. Мы живем семьями, две семьи живет. Услышьте меня! Я не живу с Кириллом Будановым! Да, мы идем в Европу, но не все так печально! Я пригласил Кирилла, у них идет ремонт в квартире. Я пригласил их на время ремонта к себе в дом, который я арендую, его и его супругу. Это был, по-моему, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи", – заявил Гогилашвили.

ВИДЕО
Видео: Бабель / YouTube

Он также подчеркнул, что очень уважает Буданова.

"Кирилл Алексеевич – мой друг. Я за него, если нужно, голову положу... Я считаю, и это моя твердая убежденность, что ни один человек, который что-то заявляет о Буданове, не стоит и его ногтя. Ни один из тех, кто полоскает его имя сейчас. У этого человека много боевых ранений, только хирургических операций больше 20, он проливает кровь за эту страну. За людей, которые греют свои жопы на диванах. И эти люди вообще смеют рот открывать? Этот человек заслуживает как минимум уважения. На него совершили не одно покушение, взорвали машину. Это же ненормально – показывать его передвижения. Я когда это вижу, у меня волосы дыбом встают. Это герой страны, кавалер всех орденов. Кем нужно быть, чтобы ставить его под сомнение?" – спросил Гогилашвили.

На вопрос о хозяине арендуемого дома экс-замглавы МВД ответил, что понятия не имел о том, чей он, пока об этом ему не сказали репортеры несколько месяцев назад. По его словам, дом сдается через юрлицо. Стоимость аренды – "чуть меньше, чем вы сказали" (журналистка назвала сумму в $1,5–2 тыс.).

"Почему мы переехали? У меня с супругой есть квартира. Но когда появилась угроза жизни, туда приехали сотрудники СБУ и сказали: "Ни в коем случае вы не можете здесь оставаться". Мы очень долго искали дом. Нашли и переехали туда. По деньгам непросто, но мы оба работаем, откладываем", – пояснил бывший чиновник.

Контекст:

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины.

Теги: аренда, квартира, ГУР Минобороны Украины, Александр Гогилашвили, Кирилл Буданов, дом
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