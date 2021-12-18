"Я не живу с Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так печально". Гогилашвили прокомментировал расследования о нем и главе ГУР

16 декабря вышли сразу два посвященных этой ситуации расследования – журналисты "Слідства.Інфо" и Bihus.info сообщили, что Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с Гогилашвили и его женой, помощницей президента Марией Левченко. Журналисты также обратили внимание, что этот дом принадлежит жене Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Сам Буданов говорил, что дружит с Гогилашвили и тот предложил "определенное время пожить у него", пока в квартире главы военной разведки Украины делают ремонт. Об этом же заявил и сам Гогилашвили.

"У нас нет совместного проживания с руководителем ГУР. Мы живем семьями, две семьи живет. Услышьте меня! Я не живу с Кириллом Будановым! Да, мы идем в Европу, но не все так печально! Я пригласил Кирилла, у них идет ремонт в квартире. Я пригласил их на время ремонта к себе в дом, который я арендую, его и его супругу. Это был, по-моему, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи", – заявил Гогилашвили.

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Видео: Бабель / YouTube

Он также подчеркнул, что очень уважает Буданова.

"Кирилл Алексеевич – мой друг. Я за него, если нужно, голову положу... Я считаю, и это моя твердая убежденность, что ни один человек, который что-то заявляет о Буданове, не стоит и его ногтя. Ни один из тех, кто полоскает его имя сейчас. У этого человека много боевых ранений, только хирургических операций больше 20, он проливает кровь за эту страну. За людей, которые греют свои жопы на диванах. И эти люди вообще смеют рот открывать? Этот человек заслуживает как минимум уважения. На него совершили не одно покушение, взорвали машину. Это же ненормально – показывать его передвижения. Я когда это вижу, у меня волосы дыбом встают. Это герой страны, кавалер всех орденов. Кем нужно быть, чтобы ставить его под сомнение?" – спросил Гогилашвили.

На вопрос о хозяине арендуемого дома экс-замглавы МВД ответил, что понятия не имел о том, чей он, пока об этом ему не сказали репортеры несколько месяцев назад. По его словам, дом сдается через юрлицо. Стоимость аренды – "чуть меньше, чем вы сказали" (журналистка назвала сумму в $1,5–2 тыс.).

"Почему мы переехали? У меня с супругой есть квартира. Но когда появилась угроза жизни, туда приехали сотрудники СБУ и сказали: "Ни в коем случае вы не можете здесь оставаться". Мы очень долго искали дом. Нашли и переехали туда. По деньгам непросто, но мы оба работаем, откладываем", – пояснил бывший чиновник.