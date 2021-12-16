Семьи Гогилашвили и главы ГУР Минобороны живут в одном доме – расследование

Об этом говорится в расследовании "Дружочки президента: секретный дом, украинская разведка и российский паспорт" "Слідство.Інфо", опубликованном в YouTube 16 декабря, а также в расследовании Bihus.info.

Журналисты "Слідство.Інфо" зафиксировали, что по утрам к дому в селе Хотов Киевской области подъезжает черный автомобиль с номерами прикрытия.

"Это ненастоящие знаки, их иногда используют для безопасности охраняемых лиц. Из авто выходят охранники и водитель Гогилашвили... Через полчаса из дома выезжает серебристый бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser, тоже с номерами прикрытия", – отметили в расследовании.

Этот автомобиль позже зафиксировали, когда он выезжал из министерства внутренних дел. Оказалось, что это машина Гогилашвили, на нем экс-замглавы МВД пытался проехать блокпост перед зоной ООС.

"Слідство.Інфо" отмечает, что Левченко ездит на работу в Офис президента на черном Chevrolet Suburban, принадлежащем Службе безопасности Украины.

"В открытых реестрах мы увидели, что в автопарке СБУ есть только один Chevrolet Suburban такого же года выпуска и комплектации", – пояснили журналисты.

По их информации, на территории имения в Хотове расположены два дома. Риелтор оценил аренду дома в $1,5–2 тыс. в месяц. В этом же имении живет "кто-кто, кого охраняют еще серьезнее", чем Левченко и Гогилашвили, отметили в расследовании.

"Учитывая меры безопасности перед выездом этого человека из дома, количество охраны, служебных собак, кортеж с номерами прикрытия, этот человек должен работать в правоохранительном органе или спецслужбе либо занимать высокую государственную должность", – подчеркнули авторы видео.

Они выяснили, что кортеж Volvo на номерах прикрытия возит главного разведчика Украины Буданова. Журналисты пришли к выводу, что семьи Буданова и Гогилашвили настолько дружны, что поселились в одном доме.

По данным Bihus.info, имение в 350 м² в Хотове принадлежит предпринимательнице Диане Стрелковской.

"Стрелковская – бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров. В октябре журналисты "РБК-Украина" заявили, что получили данные о компаниях, которые наконвертировали за несколько месяцев под 10 млрд грн. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют Стрелковского", – подчеркнули расследователи.

В комментарии Bihus.info Буданов сказал, что в доме под Киевом живет временно.

"В моей квартире сейчас делается ремонт. Гогилашвили – мой друг, я никогда этого не скрывал. Он предложил мне определенное время пожить у него", – заявил он.

По информации Буданова, дом арендует Левченко.

Bihus.info 14 декабря опубликовало материал о том, что Левченко охраняют сотрудники СБУ. Журналисты подчеркнули, что ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.