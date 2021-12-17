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Кива: Уже в 2019-м году Гогилашвили находился в разработке как барыга, который торгует метадоном

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Кива: Под этого наркомана из Ростова президент заставил создать новую штатную единицу с высоким окладом
Кива: Под этого наркомана из Ростова президент заставил создать новую штатную единицу с высоким окладом
Фото: Илья Кива / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", экс-глава департамента противодействия наркопреступности Нацполиции (2015–2016) Илья Кива заявил, что недавно уволенный замглавы МВД Александра Гогилашвили "уничтожил фактически всю оперативную работу" департамента. Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".

Кива утверждает, что президент Владимир Зеленский лично потребовал у в то время главы МВД Арсена Авакова создания "нового профильного замминистра" специально для Гогилашвили.

"История настолько грязная, бесконечно грязная, что, саботаж это или предательство, я даже не знаю, как сказать... Раньше в МВД никогда не было замминистра по борьбе с наркопреступностью. Именно под этого наркомана из Ростова президент заставил создать новую штатную единицу с высоким окладом. Вы знаете, что Гогилашвили получал сотни тысяч гривен зарплаты? Мало того что он пользовался транспортом и всеми привилегиями, под этого наркомана создали целого замминистра и его потом туда назначили, опять же по прямому указанию президента Зеленского", – заявил депутат.

По словам Кивы, Гогилашвили, вступив в должность, "фактически развалил работу целого департамента" – были прекращены операции, которые находились в разработке, и "уничтожен весь дееспособный личный состав, который готов был противостоять и делать какую-то работу".

"Гогилашвили уничтожил фактически всю оперативную работу департамента по борьбе с наркопреступностью. Я когда-то работал там и знаю, что происходило в этом департаменте. Гогилашвили уничтожал всех тех, кто хоть каким-то образом мог быть причастен к оперативной работе, которая велась в его отношении. Уже в 2019 году Гогилашвили находился в разработке как барыга, который торгует метадоном. Была оперативная разработка", – сказал политик.

Контекст:

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что в МВД его назначали якобы для контроля за Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

Скандал вокруг Гогилашвили разгорелся 10–11 декабря 2021 года. В СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с его участием на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – заявил он полицейскому, который сказал, что не узнал его.

После того как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя, Гогилашвили заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Зеленский призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

Теги: МВД, Арсен Аваков, наркотики, Ростов, наркомания, Владимир Зеленский, Илья Кива, Нацполиция, Александр Гогилашвили
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