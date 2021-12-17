Кива: Уже в 2019-м году Гогилашвили находился в разработке как барыга, который торгует метадоном

Кива утверждает, что президент Владимир Зеленский лично потребовал у в то время главы МВД Арсена Авакова создания "нового профильного замминистра" специально для Гогилашвили.

"История настолько грязная, бесконечно грязная, что, саботаж это или предательство, я даже не знаю, как сказать... Раньше в МВД никогда не было замминистра по борьбе с наркопреступностью. Именно под этого наркомана из Ростова президент заставил создать новую штатную единицу с высоким окладом. Вы знаете, что Гогилашвили получал сотни тысяч гривен зарплаты? Мало того что он пользовался транспортом и всеми привилегиями, под этого наркомана создали целого замминистра и его потом туда назначили, опять же по прямому указанию президента Зеленского", – заявил депутат.

По словам Кивы, Гогилашвили, вступив в должность, "фактически развалил работу целого департамента" – были прекращены операции, которые находились в разработке, и "уничтожен весь дееспособный личный состав, который готов был противостоять и делать какую-то работу".

"Гогилашвили уничтожил фактически всю оперативную работу департамента по борьбе с наркопреступностью. Я когда-то работал там и знаю, что происходило в этом департаменте. Гогилашвили уничтожал всех тех, кто хоть каким-то образом мог быть причастен к оперативной работе, которая велась в его отношении. Уже в 2019 году Гогилашвили находился в разработке как барыга, который торгует метадоном. Была оперативная разработка", – сказал политик.