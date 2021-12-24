Владельцы дома, в котором живут Гогилашвили и помощница Зеленского Левченко, попали в базу сайта "Миротворец"

И глава семьи, и его жена внесены в базу 20 декабря.

Причина: "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства".

Авторы материала на сайте "Миротворец" называют Стрелковского "королем украинского обнала" и указывают, что супружеская пара получила документ о российском гражданстве и зарегистрирована в оккупированном Россией Крыму в Ялте.

Контекст:

20 декабря в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что Стрелковские имеют российское гражданство, и опубликовал данные из российских реестров.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Гогилашвили работал в МВД Украины с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он был уволен с должности 13 декабря, после скандала на блокпосту при въезде в зону ООС.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины. Он также говорит, что проходил спецпроверку перед назначением в МВД, однако с ее результатами не знаком.

Жену Гогилашвили Левченко Зеленский в 2020 году называл в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна".

В штат Офиса президента Украины Левченко взяли после того, как возник скандал с Гогилашвили, писали "Українські новини".