Бардаш: После интервью Дудю меня посчитали ватником и малороссом, включили в "Миротворец". Меня это задело. Я начал искать украинство в себе

Бардаш: Я буду прославлять эту землю, этот народ, буду развивать культуру этой страны всегда Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Миротворец" публикует информацию о людях, которые, по данным авторов сайта, совершили преступления против основ безопасности государства или делала антиукраинские заявления. Бардаша внесли в базу данных "Миротворца" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое вышло в 2019 году, за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". В интервью музыкант среди прочего заявил о якобы притеснении русскоязычных граждан Украины.

Гордон спросил собеседника, за что, по его мнению, он попал в базу "Миротворца".

"Вот и ответьте: за что меня включили в базу "Миротворца"?" – возмутился музыкант.

Гордон предположил, что его "посчитали ватником".

"Наверное, да, посчитали ватником, сепаром и малороссом. Поэтому и включили, – сказал Бардаш. – Конечно, [меня это] задело. Ну как вы думаете? Это же мой народ! Естественно... И, скорее всего, я был в каком-то состоянии таком, жестком, сам внутри... Это мой конфликт был. И я думаю, что он не только у меня был", – сказал музыкант.

Бардаш рассказал, что после интервью получал сообщения с критикой его высказывания о притеснении русскоязычных.

"Мне немного, но писали: "Кто тебя притесняет?" Я чувствовал обиду людей. Конечно, меня это задело. И я задавал себе этот вопрос... Языковой вопрос – это очень тонкая тема. Почему? Потому что язык государства – он старше самого государства. Что такое язык? Язык – это выражение человека. И когда говорят: "Чому не державною?" – то как будто тебе говорят "заткнись". Ну, не все могут перейти и спокойно лить украинский. Сейчас, например, когда я уже около года как успокоил свой внутренний мир и направил всего себя в сторону изучения украинства в себе, мне очень стало интересно это все", – сказал музыкант.

Он подчеркнул, что начал "смотреть внутрь себя" именно после критики, полученной после интервью с Дудем.

"Что произошло со мной? После интервью с Дудем, естественно, какой-то шквал негатива посыпался на меня. Люди меня не поняли или не захотели понять, или, быть может, я там был эмоциональным... Я задался вопросом: "Неужели я не понимаю свой народ? Неужели я не понимаю свою страну?" И я заморочился украинством в себе. Я начал искать это украинство в себе", – сказал Бардаш.

Он напомнил, что сейчас продюсирует украиноязычного артиста Антона Вельбоя, который выступает под псевдонимом Wellboy. Музыкант отметил, что Wellboy и есть тем воплощением украинства, которое он искал.

"Вот Wellboy, например, – он говорит на украинском языке. Там суржик – не суржик [неважно]. Просто вот так на него смотришь и слушаешь его... И мне это нравится. Это обмануть нельзя. Я сейчас хочу книжек подчитать... Я знаю украинский язык, но если я сейчас начну с вами на нем говорить, то получится "азировка", – сказал Бардаш.

Он отметил, что хотя он не разговаривает на украинском языке в быту, "это не мешает ему понимать культуру Украины".

"То есть для меня разговаривать на эту тему, надевать вышиванку – это не значит быть украинцем. Для меня быть украинцем – это значит понимать культуру, понимать людей. И я начал искать в себе это украинство. И я понял одно: сверхзадача – это в Украине стать украинцем... – сказал Бардаш. – Я в этой стране вырос. Надеюсь, я в этой стране и умру. Я знаю этих людей – бабушек из сел, которые говорят на украинском языке, на русском языке... Это все украинцы. Поэтому – да, надо стать украинцем. Первая какая была у меня реакция? Отрицание. Конкретное отрицание. Почему? Потому что в любых изменениях есть первый этап фанатизма. Красим [все] желтым [и синим], флаг [вешаем]... Кто-то это принимает, у кого-то начинается отрицалово, потому что если тебя что-то заставляют конкретно, то ты даешь обратку".

Музыкант отметил, что прошло время и он смог найти ответы на вопросы, которые его волновали.

"Я не захотел уезжать ни в Россию, ни в какую-то другую страну. Почему? Потому что я на этой земле [родился], она моя. И я буду прославлять эту землю, этот народ, буду развивать культуру этой страны всегда. Соответственно, я начал думать, что не так во мне, что это за конфликт внутренний мой. Я 15 лет занимаюсь шоу-бизнесом, и вот в этом году я создал украиноязычного артиста. Я задал себе вопрос: смогу ли я [сделать его популярным], понимаю ли я так культуру, что я представлю это народу – и народу это понравится?" – рассказал Бардаш.

Он отметил, что "результаты налицо": всего за неделю клип Wellboy на песню "Гуси" набрал 1 млн просмотров в YouTube (сейчас уже более 10 млн), а в чартах "всякие русскоязычные Моргенштерны, Криды воюют с украинской песней про гусей".

Интервью с Бардашем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00