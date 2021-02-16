Еврокомиссар от Венгрии требовал закрыть "Миротворец" во время заседания Совета ассоциации – СМИ

По данным "Европейской правды", еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгейи агрессивно вел себя на заседании Совета ассоциации Украины с Евросоюзом.

По данным СМИ, из-за требований Варгейи Украина была готова отказаться от подписания итоговой декларации Фото: ЕРА

Еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгейи во ходе заседания Совета ассоциации Украины с Евросоюзом требовал закрыть сайт центра "Миротворец". Об этом, ссылаясь на источники 15 февраля, сообщила "Европейская правда".

"Конечно, в решении Совета ассоциации нелогично писать названия отдельных сайтов, не имеющих отношения к правительству, поэтому сформулировано было иначе: Варгейи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" тех в Украине, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента", и "раскрыть их персональные данные", – говорится в публикации.

Варгейи был агрессивным на переговорах, но когда вопрос коснулся "Миротворца", он "перешел черту", пишет издание. По данным журналистов, его беспокоит нахождение в базе центра евродепутатки от правящей венгерской партии "Фидес" – гражданки Украины Андреи Бочкор.

Кроме того, как пишет издание, Варгейи хотел, чтобы в итоговое заявление внесли слова об ущемлении прав нацменьшинств в Украине.

"Украинские участники встречи затем передавали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства", – говорится в статье.

Из-за этого подписание совместной итоговой декларации было заблокированным.

По данным собеседников издания, украинская делегация не согласилась на требования венгерского еврокомиссара. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина не будет ставить подпись под неправдивым документом, пишет издание.

По данным журналистов, глава украинского правительства заявил, что если ультиматум Варгейи – условие ЕС для подписания декларации, – он выйдет к прессе и скажет, что Совет ассоциации завершился без финального документа.

На сторону Украины встал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и в какой-то момент дискуссии заявил: "Мы не выйдем из комнаты, пока не найдем компромисс, который подходил бы и Украине".

В итоге из заявления убрали упоминания об "ущемлении" венгров в Украине, итоговый документ утвердили, и политики более чем с часовым опозданием вышли к прессе.