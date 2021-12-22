Жену Гогилашвили взяли в штат Офиса президента Украины, до этого она работала на общественных началах – СМИ

О том, что супруга бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили принята в штат сотрудников ОПУ, сказано в документе, предоставленном изданию в ответ на информационный запрос.

В агентстве отмечают, что ранее Левченко работала личным помощником Зеленского на общественных началах, что запрещено законодательством.

Контекст:

В 2020 году Зеленский называл Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна".

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он был уволен с должности 13 декабря, после скандала на блокпосту при въезде в зону ООС.

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины. Он также говорит, что проходил спецпроверку перед назначением в МВД, однако с ее результатами не знаком.

В расследовании Bihus.info, опубликованном 14 декабря, утверждается, что семья Левченко живет в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

В том же расследовании сказано, что сотрудники Службы безопасности Украины охраняют Левченко, а также ее детей, хотя госохрана для семьи Гогилашвили не предусмотрена.

20 декабря главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Вячеслав и Диана Стрелковские, которых считают владельцами дома в Хотове под Киевом, где живут Левченко и Гогилашвили, вероятно, имеют российское гражданство.