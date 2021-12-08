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ОБЩЕСТВО

Киберполиция начала расследование в отношении сайта "Миротворец" по обращению Денисовой

Денисова: Он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам
Денисова: Он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Киберполиция Украины начала досудебное расследование из-за размещения персональных данных на сайте "Миротворец". Об этом правоохранители 7 декабря сообщили Общественному.

Расследование ведется по ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – арест до шести месяцев или лишение либо ограничение свободы до пяти лет.

Производство открыли после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. 5 ноября в эфире hromadske она сообщила, что в базу "Миротворца" внесли данные 13-летней Фаины Савенковой, которая живет на временно оккупированной территории Луганской области.

В конце октября российские СМИ сообщили о том, что Савенкова написала письмо генсеку ООН и в ЮНИСЕФ. Она якобы обвиняла Украину в военных преступлениях против детей Донбасса и призывала к прекращению войны. Проект StopFake провел расследование и заявил, что информационные поводы с участием подростка – спецоперация постоянного представительства РФ при ООН. Российская пропаганда использовала ребенка для обвинения Украины в военных преступлениях.

Савенкову внесли в базу "Миротворца" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом. Денисова обратилась к правоохранителям с требованием убрать данные о девочке из базы и закрыть ее.

"Сайт не принадлежит ни одному государственному учреждению, он нарушает права не только этого ребенка, но и других. Мы увидели, что там она не одна, сегодня обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы такой сайт не работал. Он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", – сказала Денисова в комментарии Общественному.

Киберполиция направила запрос "Миротворцу" о наличии в базе сайта малолетних и несовершеннолетних детей.

По состоянию на 8 декабря данные Савенковой есть на сайте. Ее называют "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды".

"Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Используется пропагандистами России (страны-агрессора) в актах гуманитарной агрессии против Украины", – сказано в профиле девочки.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.

В 2018 году заместитель главы миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности, отметило Общественное.

21 августа 2020 года представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что на оккупированной части Луганской области проводят мероприятия, направленные на усиление милитаризации детей.

Денисова 10 августа 2021 года заявила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей. Она обратилась к главе представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на не подконтрольной украинской власти территории, и предотвращению вовлечения детей в вооруженный конфликт.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, российская пропаганда, омбудсмен, война в Украине, киберполиция, война на Донбассе, сайт Миротворец
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