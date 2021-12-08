Киберполиция начала расследование в отношении сайта "Миротворец" по обращению Денисовой

Денисова: Он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам Фото: Людмила Денісова / Facebook

Расследование ведется по ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – арест до шести месяцев или лишение либо ограничение свободы до пяти лет.

Производство открыли после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. 5 ноября в эфире hromadske она сообщила, что в базу "Миротворца" внесли данные 13-летней Фаины Савенковой, которая живет на временно оккупированной территории Луганской области.

В конце октября российские СМИ сообщили о том, что Савенкова написала письмо генсеку ООН и в ЮНИСЕФ. Она якобы обвиняла Украину в военных преступлениях против детей Донбасса и призывала к прекращению войны. Проект StopFake провел расследование и заявил, что информационные поводы с участием подростка – спецоперация постоянного представительства РФ при ООН. Российская пропаганда использовала ребенка для обвинения Украины в военных преступлениях.

Савенкову внесли в базу "Миротворца" из-за участия в фестивале "Звезды над Донбассом. Денисова обратилась к правоохранителям с требованием убрать данные о девочке из базы и закрыть ее.

"Сайт не принадлежит ни одному государственному учреждению, он нарушает права не только этого ребенка, но и других. Мы увидели, что там она не одна, сегодня обсуждали вопрос, как нам объединить усилия, чтобы такой сайт не работал. Он действительно наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам", – сказала Денисова в комментарии Общественному.

Киберполиция направила запрос "Миротворцу" о наличии в базе сайта малолетних и несовершеннолетних детей.

По состоянию на 8 декабря данные Савенковой есть на сайте. Ее называют "жертвой психологического насилия и российско-террористической пропаганды".

"Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Используется пропагандистами России (страны-агрессора) в актах гуманитарной агрессии против Украины", – сказано в профиле девочки.