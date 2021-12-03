Девочка из ОРДЛО победила в конкурсе в Сербии. Украинские дипломаты заявили, что его использовали для пропаганды "ЛНР"

Дипломаты заявили, что идея конкурса детских рисунков была использована с целью провокации и пропаганды террористической организации "ЛНР" Фото: depositphotos.com

Украинские дипломаты выразили протест после публикации. Об этом 3 декабря в Facebook сообщило посольство Украины в Сербии.

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков была использована с целью провокации и пропаганды террористической организации, так называемой "Луганской народной республики". Посольство Украины решительно протестует против того, чтобы несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, упоминались как представители террористической организации. Упоминание террористической "ЛНР" как "государства" – это призыв к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказано в заявлении.

Украинская сторона напомнила, что любое сотрудничество государственных органов, неправительственных структур или отдельных граждан Сербии с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" является прямым нарушением украинского законодательства.

Дипмиссия призвала прекратить пропаганду террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые были созданы оккупационными администрациями Российской Федерации.