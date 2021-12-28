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СБУ отрицает наличие допуска к гостайне у помощницы Зеленского. Нардеп призвала дать правовую оценку действиям Левченко

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На протяжении 2020 года помощница президента Украины Левченко работала на общественных началах, писали СМИ
На протяжении 2020 года помощница президента Украины Левченко работала на общественных началах, писали СМИ
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины опровергла наличие допуска к гостайне у личной помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Фриз.

Нардеп опубликовала документ 28 декабря на своей странице в Facebook.

"Что касается гражданки Левченко, сообщаем, что по имеющимся учетам, допуск к государственной тайне ей не оформлялся", – отметили в СБУ.

Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook
Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook

Таким образом, по словам Фриз, пребывание Левченко в кабинете Зеленского при обсуждении операции "Авеню" по вагнеровцам, о чем сообщили главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба, "было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины".

"Президент не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска, а потому не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно". Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президента Левченко, которая не сообщила в Офис президента (ОПУ) о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации", – написала Фриз.

Нардеп призвала СБУ предоставить правовую оценку "незаконному доступу Левченко к сведениям, составляющим государственную тайну", провести расследование "по соблюдению режима секретности и тайного делопроизводства в Офисе президента Украины", а также фактов привлечения лиц без допуска к обсуждению информации с ограниченным доступом на совещаниях с участием Зеленского, руководителя ОПУ.

Контекст:

В 2020 году Зеленский называл Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна"

Ее муж Александр Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он был уволен с должности 13 декабря 2021 года, после скандала на блокпосту при въезде в зону ООС (топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки на одном из блокпостов при въезде в зону ООС).

У Гогилашвили есть российский паспорт, полученный в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщал Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ. Сам экс-чиновник утверждает, что отказался от российского гражданства и с 2019 года является только гражданином Украины. Он также говорит, что проходил спецпроверку перед назначением в МВД, однако с ее результатами не знаком.

В расследовании Bihus.info, опубликованном 14 декабря, утверждается, что семья Левченко живет в одном доме под Киевом с семьей начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. 

В том же расследовании сказано, что сотрудники Службы безопасности Украины охраняют Левченко, а также ее детей, хотя госохрана для семьи Гогилашвили не предусмотрена. 

Вячеслав и Диана Стрелковские, которых считают владельцами дома в Хотове под Киевом, где живут Левченко и Гогилашвили, вероятно, имеют российское гражданство.

В штат Офиса президента Украины Левченко взяли после того, как возник скандал с Гогилашвили, писали "Українські новини".

Теги: Россия, СБУ, Украина, гражданство, Юрий Бутусов, Ирина Фриз, расследование, Владимир Зеленский, преступление, гостайна, Вагнер, президент, ограничения, проверки, Офис президента Украины, Василий Бурба, Служба безопасности Украины, Александр Гогилашвили, нардеп, Мария Левченко
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