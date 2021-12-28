СБУ отрицает наличие допуска к гостайне у помощницы Зеленского. Нардеп призвала дать правовую оценку действиям Левченко

На протяжении 2020 года помощница президента Украины Левченко работала на общественных началах, писали СМИ Фото: depositphotos.com

Нардеп опубликовала документ 28 декабря на своей странице в Facebook.

"Что касается гражданки Левченко, сообщаем, что по имеющимся учетам, допуск к государственной тайне ей не оформлялся", – отметили в СБУ.

Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook

Таким образом, по словам Фриз, пребывание Левченко в кабинете Зеленского при обсуждении операции "Авеню" по вагнеровцам, о чем сообщили главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба, "было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины".

"Президент не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска, а потому не имел права привлекать ее к обсуждению вопросов, подпадающих под ограничение "совершенно секретно". Дальнейшая утечка информации также требует детального расследования на предмет наличия состава преступления "государственная измена" помощницей президента Левченко, которая не сообщила в Офис президента (ОПУ) о наличии у ее мужа гражданства Российской Федерации", – написала Фриз.

Нардеп призвала СБУ предоставить правовую оценку "незаконному доступу Левченко к сведениям, составляющим государственную тайну", провести расследование "по соблюдению режима секретности и тайного делопроизводства в Офисе президента Украины", а также фактов привлечения лиц без допуска к обсуждению информации с ограниченным доступом на совещаниях с участием Зеленского, руководителя ОПУ.